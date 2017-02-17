بلدية فيفاء تؤكد جاهزيتها وتسخر جهودها خلال موجة الأمطار

تواصل بلدية محافظة فيفاء جهودها واستعداداتها خلال موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام , وتعمل عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من إنهيارات وانقطاع للطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلفات السيول من الأتربة والأحجار والمستنقعات المائية.

وباشرت بلدية محافظة فيفاء عددا من البلاغات منها انقاذ مواطن وأسرته انحرفت بهم مركبتهم عن الطريق في جبل الشراحيلي وتم سحب المركبة وفتح الطريق , كما قامت البلدية بفتح طريق فرعية بشرقي الظلمي إثر إنهيار صخري أغلق الطريق تماما , وانهيار جزئي آخر بطريق يؤدي لإحدى مدارس البنات بفيفاء .

وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية أكملت جاهزيتها والاستعداد لأي طارئ وأن البلدية تبذل جهودا مستمرة وتسخر كافة إمكانياتها لفتح الطرق وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار , مؤكدا بأن هناك غرفة عمليات وفرق طوارىء تعمل على مدار الساعة وتستقبل البلاغات وتقوم بالتعامل مع أي بلاغ في حينه وفي أوقات قياسية , وأن المعدات تنتقل مباشرة حين تلقي البلاغات عبر العمليات والطوارىء التي تعمل على مدار الساعة حيث تقوم البلدية بفتح الطرق من الانهيارات الكلية أوالجزئية وتنظيف الشوارع وإزالة مخلفات الأمطار والسيول .

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