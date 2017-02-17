اللواء الدويسي ينقل تحيات وتقدير أمير جازان للشيخ الفيفي

نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة سعادة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تحيات وتقدير وشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لشيخ قبيلة العمريين بمحافظة فيفاء الشيخ أحمد بن سالم الفيفي الذي بادر بتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة حيال إزالة أشجار القات من مزرعته والتوجه لزراعة البدائل التي توفرها الدولة من خلال وزارة الزراعة.

وفي محفل ضم مشايخ وأعيان وشعراء ومثقفي من فيفاء وخارجها ألقى اللواء الدويسي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير وشكر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للشيخ الفيفي وقال : تزامنا مع هذا العرس الثقافي الفيفي الكبير حملني سيدي سمو أمير المنطقة تحياته وتقديره وشكره لك أيها الشيخ الكريم الأصيل الوفي لمحافظتك ووطنك .

وما قمت به من إزالة هذه الشجرة والمضار الذي فيها تنفيذا لتوجيهات سموه يعد أكبر دليل على العلاقة الوثيقة بين مشايخ القبائل وأميرنا المحبوب الذي يحرص كل الحرص على تنمية مستدامة لكافة أرجاء منطقة جازان , وما هذه البادرة للشيخ أحمد بن سالم الفيفي إلا إنطلاقة تتبعها بإذن الله تعالى مبادرات مماثلة لتخليص هذه القمم العالية والغالية من شجرة غير مفيدة إلى أشجار مثمرة تفيد الوطن والمواطن.

ومن جهته عبر الشيخ الفيفي عن شكره وتقديره واعتزازه لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان على هذه اللفتة الكريمة من سموه فور انتهاءه من تنفيذ التوجيه الكريم مثمنا للجنة الأمنية الدائمة دورها في تنفيذ توجيهات سموه والاجتماعات المكثفة بمشايخ فيفاء والتواصل الراقي المثمر الذي أفضى إلى قناعات حقيقية بضرر هذه الآفة الضارة.