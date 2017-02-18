 مكتب التعليم بفيفاء يكرم اللواء الدويسي ويهديه كتيب الإنجاز | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

مكتب التعليم بفيفاء يكرم اللواء الدويسي ويهديه كتيب الإنجاز

مكتب التعليم بفيفاء يكرم اللواء الدويسي ويهديه كتيب الإنجاز
فيفاء أون لاين - علي العبدلي

 

كرم مكتب التعليم في محافظة فيفاء مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر الدويسي وذلك على هامش الأمسية الشعرية التي أقامها نادي جازان الأدبي بفيفاء مساء أمس الخميس .

حيث قدم مدير مكتب التعليم الأستاذ يحيى علي الفيفي  درعاً تذكارياً لمدير شرطة المنطقة يحمل شعار (بكم نفخر)  تقديراً للجهود الأمنية التي يبذلها سعادة اللواء ورجال الأمن بالمحافظة والمنطقة ككل , كما أهدى مدير المكتب كتيب الإنجاز للعام 1437 هـ الذي يستعرض الأنشطة والبرامج الفعاليات والإنجازات لمكتب فيفاء , وقد وثمن اللواء الدويسي هذه المبادرة ووجه شكره لمدير مكتب التعليم وكافة العاملين بالميدان التعليمي .

 

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