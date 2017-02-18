 أمطار على جازان وانتشار دوريات الدفاع المدني على الأودية | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

أمطار على جازان وانتشار دوريات الدفاع المدني على الأودية

أمطار على جازان وانتشار دوريات الدفاع المدني على الأودية
جازان - فيفاء أون لاين

 

هطلت اليوم الجمعة أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظات احد المسارحة والحصمة وخبت الخارش وابو عريش والطوال والدائر والحرث وهروب والحشر وبعض المراكز والقرى. جرت على اثرها بعض السيول والشعاب.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه تم نشر دوريات السلامة على الأودية . مشيرا الى أن الأمطار كانت من الخفيفة الى المتوسطة وكانت السيول تجري بمجراها الطبيعي ولم نتلقى أي بلاغ حتى وقت ارسال هذا البيان.

وحذر المقدم القحطاني من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وعبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وضرورة اتباع ارشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
متمنيا السلامة للجميع.

 

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