محافظ الطوال يرعى ختام دورة النجمي العلمية الرابعة

رعى محافظ الطوال الأستاذ رزاح بن حبيش الدوسري ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي الحفل الختامي لدورة الشيخ العلامة أحمد بن يحي النجمي يرحمه الله العلمية الرابعة والتي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال , وذلك بجامع الشيخ العلامة أحمد النجمي بقرية النجامية

بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه الشيخ يحي عبدالله مشهور ثم ألقى الشيخ محمد بن هادي المدخلي مدير مركز الدعوة والإرشاد بالطوال كلمة قال فيها إن الدورة التي استمرت أسبوعا , شهدت مشاركة ما يقارب من 500 من طلاب العلم رجالا ونساءً ,ووزعت جوائز تشجيعية بلغت ما يقارب 82 جائزة بمشاركة عدد من الدعاة المعتمدين بالمركز الذين قدموا العديد من الدروس العلمية والندوات والمحاضرات وأشار إلى أن الدورة العلمية حملت اسم العلاّمة أحمد بن يحيى النجمي المتوفى في شهر رجب من العام 1429هـ والذي يعدّ من علماء الأمة وكان أحد طلاب الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وكانت له جهود كبيرة في الدعوة الإسلامية من خلال الدروس العلمية اليومية والأسبوعية وله العديد من الآثار العلمية . وقدمت عدد من النماذج من حفظ الأصول الثلاثة والأربعين النووية .

ثم ألقى الشيخ محمد بن محمد صغير كلمة الدعاة حيث قال بفضل الله وتوفيقه وتدبير منه فقد هيأ للدورة العلمية التي تحمل اسم علم من أعلام أوعية العلم وهداة الأنام وحملة الرسالة إلى من اشتدت حاجتهم إلى نورها الوضاء من الرجال والنساء ذلك هو شيخنا ووالدنا العلامة الفقيه المحدث المسند الورع أحمد بن يحي بن محمد شبير نجمي الذي لمع اسمه في سماء العلم والمعرفة وتبوأ مكانا بارزا في حمل راية الدفاع عن دين الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة .

ثم ألقيت كلمة أبناء الشيخ محمد بن يحي النجمي ألقاها نيابة عنهم الشيخ محمد أحمد يحي النجمي قال فيها إنه لمن دواعي سرورنا وكمال غبطنا أن نرى هذا الجمع المبارك من مشائخ ومسؤولون ودارسين ودارسات يجتمع في هذا المسجد المبارك تحت اسم والدنا الشيخ أحمد بن يحي النجمي يرحمه الله في دورته العلمية الرابعة والتي أحياها المشائخ بدورس متميزة عمقت المعرفة ورسخت العقيدة ووسعت مدارك السامعين فيعلوم الفقة واللغة والعقيدة ونسأل الله أن ينفع الجميع بهذه المعارف وهي تحتاج للإستمرار لتؤتى ثمارها . وقدم شكره لمركز الدعوة والإرشاد بالطوال ولمدير عام فرع الشؤون الشؤون الاسلامية بجازان على إقامة هذه الدورة بإسم والدنا ولمحافظ الطوال على رعايته لختام الدورة .

ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر الشيخ عبدالرحمن بن سلمان درج نالت استحسان الجميع .

ثم ألقى مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أحمد عيسى الحازمي كلمة فيها شكر الله ثم لجنود رجال الأمن من وزارة الداخلية فيما حققوه أمس من القبض على خلية عنقودية . كما أوصى الجميع أن نكون كلنا رجال أمن لهذا الوطن وطن التوحيد ثم وجه رسالة لأهل النجامية بأن العلامة النجمي رحمه الله كان مدافعا عن أهل السنة وعن ولاة الأمر فلا بد أن نحتذي حذوه .

ثم دعا للجنود البواسل المرابطين على الحدود ثم شكر محافظ الطوال على رعايته هذه الدورة والقائمين عليها .

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المشاركين والمتعاونين في تنظيم الدورة .

حضر الدورة عضو مجلس المنطقة وعضو المناصحة الداعية الدكتور الشيخ أحمد علي علوش مدخلي ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة الشيخ محمد زيد المدخلي و مدير ادارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة صامطة الشيخ أسامة زيد المدخلي ومدير مركز الدعوة والإرشاد بالموسم الشيخ حسن يحي محنشي ووكيل المحافظ الأستاذ جابر محمد عواف وعدد من المشائخ وطلاب العلم .