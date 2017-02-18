 #الغماري_يصنع السيوف والجنابي في الجنادرية (٣١ ) | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

#الغماري_يصنع السيوف والجنابي في الجنادرية (٣١ )

#الغماري_يصنع السيوف والجنابي في الجنادرية (٣١ )
فيفاء أون لاين ـ الرياض

اشتهر محمد أحمد يحي غماري في جناح منطقة جازان التراثي بالجنادرية بحرفة صناعة السيوف والجنابي والأدوات الزراعية بكامل أنواعها والتي تعلمها وورثها من آبائه وأجداده ويعمل فيها منذ حوالي 60 عاما.

يقول الغماري أعمل في صناعة الحديد وأصنعها من الخام وتأخذ عدة مراحل من تلميع ونصاب من عظم الغنم والبلاستيك وخراطة لعمود الجنابي ووزنية وقرنية وشغلتها صعبة للغاية وتأخذ مني بعض الجنابي ثلاثة أيام حتى أنتهي من صناعتها لتصبح صالحة للاستخدام ومن ثم اضع عليها فضة ومعدن صافي ليعطيها شكلاً جماليا في حال اللبس وأضع لها زخارف من رصوص ونجوم.

وذكر الغماري أن أسعارها تتفاوت من 500 إلى ألفي ريال ويعرضها في الجنادرية مثل الشفرة الجيزانية والشفرة البدوية وتلقى رواجا كبيرا ويقبل عليها زبائنه الذين اعتادوا على رؤيته في المهرجان كل عام مبينا أن صناعة الجنابي نادرة ولا يجيدها أي شخص.

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