الغماري_يصنع السيوف والجنابي في الجنادرية (٣١ )

اشتهر محمد أحمد يحي غماري في جناح منطقة جازان التراثي بالجنادرية بحرفة صناعة السيوف والجنابي والأدوات الزراعية بكامل أنواعها والتي تعلمها وورثها من آبائه وأجداده ويعمل فيها منذ حوالي 60 عاما.



يقول الغماري أعمل في صناعة الحديد وأصنعها من الخام وتأخذ عدة مراحل من تلميع ونصاب من عظم الغنم والبلاستيك وخراطة لعمود الجنابي ووزنية وقرنية وشغلتها صعبة للغاية وتأخذ مني بعض الجنابي ثلاثة أيام حتى أنتهي من صناعتها لتصبح صالحة للاستخدام ومن ثم اضع عليها فضة ومعدن صافي ليعطيها شكلاً جماليا في حال اللبس وأضع لها زخارف من رصوص ونجوم.



وذكر الغماري أن أسعارها تتفاوت من 500 إلى ألفي ريال ويعرضها في الجنادرية مثل الشفرة الجيزانية والشفرة البدوية وتلقى رواجا كبيرا ويقبل عليها زبائنه الذين اعتادوا على رؤيته في المهرجان كل عام مبينا أن صناعة الجنابي نادرة ولا يجيدها أي شخص.

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