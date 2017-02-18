كوارث السيول من المسؤول عنها ؟؟

في نهاية هذا الأسبوع من الله سبحانه وتعالى على الكثير من مناطق المملكة بالأمطار والتي تفاوت بين الغزيرة جدا والمتوسطة والخفيفة فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.

وكما نعلم أن الأمطار الغزيرة كانت في بعض محافظات عسير والرياض والشرقية وماحدث خلالها من حوادث ومصاعب ودخول المياه للمنازل والمحلات وغرق للمركبات وتقطع السبل بالبعض الآخر ولعل من أبرز هذه الحوادث غرق الطفل نواف الأحمري بمدينة أبها والذي أحزننا جميعا ولانملك غير العزاء لذويه والدعاء لهم بالصبر والسلوان وكان الأحرى بتعليم أبها الأخذ بالأسباب وإعلان الإجازة مبكرا بالإعتماد على تقارير الأرصاد الجوية والتحذيرات التي أطلقت قبل الحالة الجوية.

وكما جرت العادة لدينا عند حدوث مثل هذه الأحداث أن نتوجه فورا للحديث عن تقصير وفساد بعض المسؤولين في الأمانات والبلديات وسوء المشاريع التي أقيمت لتصريف مياه السيول والأمطار وهنا لا أنكر وجود هذا التقصير والسوء في هذه المشاريع رغم أن الدولة حفظها الله قد وفرت المليارات الكثيرة لقيام هذه المشاريع.

الجميع منذ كارثة جدة إلى يومنا هذا ومازلنا عند حودث أي كارثة مرتبطة بالأمطار والسيول نتوجه بالإتهام لطرف واحد فقط دون الحديث عن الطرف الآخر والذي يشارك في حصول مثل هذا الأمر وأقصد بالطرف الآخر وهم بعض المواطنين في المدن والبلدات والقرى والذين يقومون ببناء المنازل والمساكن والمحلات التجارية في مجاري الأودية والسيول والتي لم تجري فيها المياه والسيول منذ عقود مما شكل لديهم الإعتقاد بأن هذه المواقع لن تجري فيها السيول مرة أخرى وعندما تعود هذه السيول لتسلك طريقها المعتاد تتفاجئ بوجود المنازل والشوارع أمامها ولايوجد حلا أمامها غير تدمير مايقف أمامها أو الإرتداد والدخول لمنازل أو شوارع أخرى

ما أحببت توضيحه سابقا أن المسؤولية مشتركة بين المسؤول والمواطن خاصة عند حدوث كارثة سببها الرئيسي سد مجاري الأودية والسيول بمنازل المواطنين أما في حالة حدوث الكارثة ولم يكن للمواطن يد فيها كالشوارع العامة والأنفاق والطرق الرئيسية فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المسؤول أي كان هذا المسؤول وواجب مساءلة كل شخص كانت له يد في أي قصور تسبب في هذا الأمر

أخيرا قوة الله سبحانه وتعالى والكوارث الطبيعية لايوجد مخلوق يستطيع منعها وإنما المطلوب هو التخفيف من آثارها قدر المستطاع.

اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم.

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