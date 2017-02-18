 الهـروبي يحتفل بتخرج ابنـه من كلية الهندسة | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

الهـروبي يحتفل بتخرج ابنـه من كلية الهندسة

الهـروبي يحتفل بتخرج ابنـه من كلية الهندسة
هروب - فيفاء أون لاين

في ليلة من ليالي الفرح وبحضور عدد من المسئولين وأعيان ومشائخ القبائل ، إحتفل الشيخ: مفرح بن جابر الهروبي شيخ فخذ الرقامي من قبيلة هروب بتخرج ابنه المهندس سعـد من كلية الهندسة بجازان .

وشهد الحفل الذي أقيم مساء الخميس الموافق 1438/5/19هـ حضور وتشريف سعادة محافظ هروب الأستاذ: احمد بن حسن الفيفي والشيخ: سلمان بن محمد الهروبي والشيخ : محمد بن حسين القرادي والشيخ : مفرح بن محمد الاحمدي ، كما حضر الحفل كلاً من مدير ادارة الدفاع المدني بهروب المقدم مبارك القحطاني ومدير شرطة هروب الرائد: المعتصم بالله دراج, وعدد من من الأهل والاصدقاء .

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