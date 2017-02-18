رجل الأعمال الشيخ سعيد ال عسوج يدعم بطولة ” نحبك يا وطن ” الرياضية برجال المع

أعلن رجل الأعمال ومالك ملاعب آل عسول بمدينة الدمام الشيخ سعيد ال عسوج دعمه لبطولة ” نحبك ياوطن ” الحاديه عشر والتي ستنطلق نهاية الشهر الحالي بمحافظة رجال ألمع .

صرح بذلك لــ ” ثربان ” منظم دورات ” نحبك يا وطن ” الرياضية لكرة القدم الأستاذ يحيى عيسى قائلاً تلقيت اتصال هاتفي من الشيخ سعيد ال عسوج بين فيه دعمه بطولة ” نحبك ياوطن ” الحاديه عشر .

كون البطولة تحمل اسم الوطن ونحن للوطن ونشجع الرياضة والرياضيين من أبناء المنطقة ولما في الرياضة من فائدة لحفظ الشباب والحفاظ على اوقاتهم .

وختم أل عسوج قائلاً بان الشباب الرياضي هم قدوه في الاخلاق وجزء من هذا الوطن الغالي وانه سيشرف اختتام بطولة ” نحبك ياوطن ” الحاديه عشر بمشيئة الله .

هذا وأكد الأستاذ يحي عيسى بان الدورة تمتاز باستقطاب النجوم الدوليين والمدربين الوطنيين على مستوى المملكة العربية السعودية ودول الخليج .

وختم الأستاذ يحي عيسى بأن هذا الدعم ليس بغريب من الشيخ سعيد ال عسوج لهذه البطولة كونه يعد من أبرز الداعمين لدورات الماضية فهو شخص في قمة التواضع ويحب دعم الشباب واحتوائهم وتشجيعهم ويبذل ويقدم كل ما من شانه يخدم أبناء الوطن .