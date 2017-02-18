غرفة جدة تحتضن ندوة “الوالدين القدوة”

تحتضن الغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء بعد غداً الثلاثاء ندوة “الوالدين القدوة” والتي ينظمها مركز ولجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة بالتعاون مع مركز العجائب الصغيرة وذلك بالتزامن مع فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”.

وأوضحت مدير عام مركز العجائب الصغيرة الأستاذة نجلاء فلمبان بأن ندوة “الوالدين القدوة” والتي يقدمها الدكتور محمد زكي باشا مستشار التربية والعلاقات الأسرية والمدرب الدولي المعتمد تتناول عدة محاور من أبرزها كيف يكون الوالدين قدوة لأبنائهما؟، وأثر القدوة في التربية، إلى جانب استعراض مهارات غرس القيم في نفوس الأبناء من خلال القدوة، ومتطلبات “الأب القدوة” “الأم القدوة”.

وأضافت فلمبان بأن الندوة تأتي سعياً للإسهام في تحقيق أهداف المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدةً بأن المركز يسعى بكل إمكاناته وطاقاته للمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.

وبينت فلمبان بأن هذه الندوة تهدف لتعزيز مفهوم القدوة في الوالدين بما ينعكس إيجاباً على تربية الآبناء, مشيرةً إلى أنه تم اختيار هذا المحور لأثره الكبير على الفرد والمجتمع، وسعي المركز لأن يكون له بصمة واضحة في سبيل نشر ثقافة القدوة الحسنة وغرس هذه القيمة في المجتمع.

وقدمت فلمبان الشكر مركز ولجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة لتعاونهم المثمر والمتميز في تنظيم وإقامة هذه الندوة، وأعربت عن اعتزازها بتنظيم هذه الندوة بالتزامن مع فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”.

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