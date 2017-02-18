جبل عمر توقع مذكرة تفاهم لتشغيل فندق  فورسيزونز في مكة المكرمة

وقعت شركة جبل عمر للتطوير مع مجموعة فنادق فورسيزونز العالمية مذكرة تفاهم مشتركة يتم بموجبها انشاء فندق فورسيزونز في مشروع جبل عمر فندق للمجموعة بمكة المكرمة . وقد وقع الاتفاقية اليوم في دبي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف ونائب الرئيس للتطوير لفنادق فورسيزونز في الشرق الأوسط وأفريقيا السيد ديفيد كلاسين.

وقد عبر الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر الاستاذ ياسر الشريف عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي سيكون بموجبها لمجموعة فورسيزونز فندق في مكة المكرمة في البرج الجديد الذي فاز بأفضل تصميم في المسابقة المعمارية العالمية التي شارك فيها ٢٢ مكتبا استشاريا من مختلف دول العالم.

وأوضح ان اختيار مجموعة فورسيزون لامتداد خبرتها لأكثر من 55 عاما وكونها تدير 78 فندقا في 32 دولة في العالم وهي تعد من أفخم الفنادق حول العالم، وأضاف أن فنادق شركة جبل عمر تدار من قبل سلسلة من أكبر الشركات الفندقية العالمية وهي: كونراد، هيلتون، حياة ريجينسي،وماريوت.

وأكد أن جبل عمر تعد اهم المساهمين الرئيسين في تحقيق الخطط الطموحة التي تعمل عليها قيادة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين بزيادة القدرة الاستيعابية لمنشآتها وتوفير أرقي وأكبر الشركات الفندقية العالمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والأداء في مشروعها العملاق بمنطقة “جبل عمر” والذي يتميز بأهميته التاريخية وإطلالته المباشرة على الحرم المكي الشريف.

الجدير بالذكر أن شركة جبل عمر للتطوير حققت قفزات كبرى في إنشاء واحد من أكبر المشاريع الفندقية والتجارية والسكنية، حتى أصبح معلما رئيساً في محيط الحرم المكي الشريف، لإطلالته المميّزة على المسجد الحرام، فضلا عن كونه من مشاريع التطوير العقاري الرائدة ، حيث يقع على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف ويستقطب أفضل الفنادق العالمية .