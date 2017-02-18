بلدي أبوعريش ينهي عامه الأول ويبدأ الثاني بإقرار مشاريع تتجاوز 165 مليون ريال

أقر المجلس البلدي ببلدية أبو عريش في جلسته العادية بتاريخ ١١/ ٥ / ١٤٣٨ توزيع مشاريع لمبادرات الطرق ودرء أخطار السيول والمباني وأنسنة المدن بمبالغ تتجاوز المئة وثلاثين مليون ريال وينتظر اعتمادها من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وكان المجلس البلدي بأبوعريش قد بادر بعقد جلسة طارئة بتاريخ ٢٨ / ٢/ ١٤٣٨ لعرض عقد مشروع جسر طريق الملك فهد على أعضاء المجلس وتم إقراره في هذه الجلسة وتوقيع رئيس المجلس على نموذج عقد هذا المشروع الجديد وفق آلية جديدة اعتمدتها الوزارة تحت مسمى مركز تحقيق الأهداف والتي تتوافق مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية “2030”

كما تم أيضا تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة احتياجات مدينة أبوعريش وقرى المحافظة للملاعب الرياضية وهو ما يحقق البعد الإنساني للخدمات البلدية في قرى ومدن المحافظة.

وفِي الختام أكد رئيس المجلس البلدي بأبوعريش فهد خرمي حرص المجلس واهتمامه البالغ لكل ما فيه مصلحة أبناء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتمثلة في نظام المجالس البلدية.