“القناصة السعودية” تحبط زراعة “مئات الألغام” بأودية “الشريط الحدودي”

أحبطت فرق من القناصة التابعة للقوات المسلحة السعودية وقيادة حرس الحدود بعسير ونجران أمس، مخططا نفذه مجموعة من المتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، بهدف غرس أكثر من 300 لغم في مجاري السيول الواقعة على امتداد الشريط الحدودي، وتصب جميعها في القرى والمدن السعودية خاصة ظهران الجنوب ونجران، بداية من مركز الربوعة غرب محافظة ظهران الجنوب إلى مركز عاكفة جنوب منطقة نجران، مرورا بمراكز علب وأسعر والحصن والمسيل والمسيال.

وأكدت مصادر عسكرية لـ”الوطن”، أن قيام المتمردين بزرع مئات الألغام في الأودية والشعاب، التي تصب سيولها داخل الأراضي السعودية، والقادمة من الأراضي اليمنية، هدفت إلى قتل عشرات الأبرياء من سكان القرى والهجر الحدودية السعودية من خلال استغلالهم لنعمة الأمطار والسيول، التي سوف تنقل تلك الألغام شديدة الانفجار إلى داخل الأراضي السعودية.

كما كشفت المصادر عن حصول القوات المسلحة السعودية المشتركة على معلومات استخباراتية مؤكدة حول مخطط لمدربين وخبراء تابعين للحرس الثوري الإيراني، يهدف إلى زرع مئات الألغام في الشعاب والأودية، التي تصب سيولها داخل القرى والهجر السعودية على امتداد الشريط الحدودي الممتد من ظهران الجنوب جازان غربا إلى نجران جنوبا مرورا بظهران الجنوب في المنطقة المقابلة لمحافظة صعدة اليمنية مسقط رأس زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي. وأكدت المصادر أن فرق القناصة التابعين للقوات المسلحة السعودية وقطاعات حرس الحدود بظهران الجنوب وعاكفة تمكنوا من قتل أكثر 45 متمردا قبالة مراكز الربوعة وعلب والحصن وعاكفه قبل تمكنهم من غرس الألغام في مجاري السيول المؤدية إلى الأراضي السعودية.

كما تم رصدت أمس غطاء جويا لمقاتلات التحالف العربي من نوع f15 على امتداد الشريط الحدودي، لمساعدة فرق القناصة على إتمام مهمتهم بنجاح. وأكد مصدر خاص لـ”الوطن” أن طائرات التحالف تمكنت من تدمير 4 منصات متحركة لصواريخ الكاتيوشا في مناطق أبواب الحديد وآل الزماح ومحديدة وآل قراد، كانت تستهدف مدينة ظهران الجنوب.

وتمكنت بفضل الله مدفعية القوات المسلحة السعودية صباح أمس من قتل 13 متمردا تابعين للانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح قبالة مركز الربوعة الحدودي غرب ظهران الجنوب، من بينهم قائد ميداني بارز بالحرس الجمهوري التابع للمخلوع علي صالح.

كما دمرت المدفعية السعودية 3 مستودعات للأسلحة المتوسطة في كهوف جبال شعيرة في مديرية باقم شمال صعده، ومصفحتين عسكريتين على الطريق الدولي الذي يصل صعدة بمنفذ علب الحدودي في منطقة محديدة.

وفي جازان، كشف مصدر مطلع لـ”الوطن” عن مقتل أحد القيادات العسكرية الخطيرة التابعة للمخلوع صالح في غارة جوية، استهدفت موقعه قرب الحدود السعودية أول من أمس أثناء اجتماعه بمجموعة مسلحة، بغرض الهجوم على إحدى النقاط السعودية.

وأشار إلى أن مجموعة من القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية ضد الانقلابيين الحوثيين وأتباع صالح في خنادق باتجاه حرض، وقاموا بالهجوم عليها وتدمير مخزن للسلاح، كما تمكنوا من قتل عدد منهم وجرح آخرين، فيما فر من نجا في عمق حرض بعد أن تم تدمير مدرعة.

وفي الخوبة، تجددت الاشتباكات بين القوات المسلحة السعودية منذ مساء أول من أمس أثناء محاولات فاشلة للاعتداء على الحدود السعودية، وتمكنت القوات البرية وحرس الحدود من صد الاعتداء باتجاه الملاحيط. في حين تواصل مروحيات التحالف والقوات البحرية تمشيط الحدود البحرية والسواحل الغربية لليمن.