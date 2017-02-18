 ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لتر مسكر و١٤٤ متسلل في قبضة دوريات المجاهدين بجازان | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لتر مسكر و١٤٤ متسلل في قبضة دوريات المجاهدين بجازان

١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لتر مسكر و١٤٤ متسلل في قبضة دوريات المجاهدين بجازان
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أوضح المتحدث الرسمي لفرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بانه اثناء قيام دوريات الفرع ممثلة بقطاع المجاهدين الجبلي خلال ٧٢ ساعة الماضية بحملات أمنية واسعة تمكنت من خلالها من ضبط كمية من الحشيش والمسكر في عمليتين مختلفة ففي العملية الاولى قامت دوريات الفرقة الاولى بمداهمة احد اوكار ترويج المسكرات بالقرب من بحيرة سد وادي جازان بمحافظة العارضة نتج عنها ضبط مجموعة من العبوات المختلفة المعدة للترويج بلغ سعتها الإجمالية ٦٦٢ لتر من العرق المسكر .
وفِي العملية الثانية أحبطت دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير كمية من الحشيش بعد مطاردة لمجموعة من المهربين بأحد الموقع الوعرة بالقرب من نقطة الصلالة بجبال الحشر أسفرت بضبط ١٨ بلاطة حشيش.

كما قامت دوريات الفرع بكافة قطاعاتها من القبض على ١٤٤ متسلل و٥٩ مخالف وضبط ٤١٨١ حزمة قات و١٠ مركبات استخدمت التهريب والقبض على ٤ مهربين بقضايا مختلفه تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وأضاف ان رجال المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل بتكثيف التواجد الامني في حدود مسؤوليتهم ورصد الطرق الوعرة والاوكار التي يقطنها المهربين والمتسللين والتعامل معها عبر الدوريات الرجاله

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