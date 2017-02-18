معرض جدة الدولي للسياحة والسفر روعة الاداء وكفاءة التنظيم وكثافة الزوار

قام الأمير خالد بن منصور بن جلوي آل سعود بزيارة لمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعه الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بمشاركة 20 دولة و160 عارض

واستمع الأمير خالد بن جلوي من رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي إلى شرح مفصل عن المعرض وأهميته وكبف تطور منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح اليوم حدثًا مهمًا على خارطة الشرق الأوسط والعالم

وقالت : أن معرض جدة الدولي للسياحة والسفر أصبح اليوم محط أنظار العالم وأن القطاعات العاملة في الجانب السياحي التي كانت بعيدة عن المشاركة فيه أصبحت اليوم تحتل نسبة 40 في المائة من المشاركة في المعرض

وأوضحت مايا حلفاوي أن المعرض يضم وجهات سياحية جديدة لم تكن معروفة لدى السعوديين وأن وجود هذه الواجهات سيتيح الفرص من أجل التنافس وتقديم عروض مغربة من مقدمي الخدمات السياحية

وزار الأمير خالد بن جلوي أجنحة الرعاة ومنها هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة وهيئة السياحة السعودية الرعاة الرئيسين كما زار جناح الناقل الوطني مجموعة اطلس جيت وشركة الاتصالات السعودية وانترو

ثم تجول سموه في أجنحة الدول العارضة والبالغ عددهم 160 عارض وزار اجنحة المنتجات السياحية التركية واندونيسيا وافريقيا ومصر وروسيا وتونس وأبدى الأمير خالد بن جلوي عن إعجابه بما شاهده في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر وعلى كفاءة التنظيم مما جعل من المعرض منصة فريدة في تقديم المنتج السياحي بأسلوب راقي وكفاءة عالية متمنيًا أن يكون العام الماضي أكثر تميزًا وزيادة في عدد الدول والمشاركات

وحيا بن جلوي رئيسة اللجنة المنظمة مجموعة ميم اربعه سيدة الأعمال مايا حلفاوي التي أدارت هذا المعرض حتى أصبح اليوم حدث عالمي مهمًا يعمل على تطور مفاهيم السياحة الخارجية والداخلية

وشدد على أهمية العمل من أجل السياحة الوطنية التي تعد اليوم ضمن أولويات رؤية 2030 ولابد من تكثيف كل الجهود من أجل أن تكون المدن السعودية مصدر جديدًا للدخل من خلال السياحة التي تعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا للدول وينعكس ذلك على الاقتصاد والتوظيف وحركة المدبنة وتطورها

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