144 متسلل و 18 بلاطة حشيش في قبضة المجاهدين بجازان

أوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز بأنه أثناء قيام دوريات الفرع ممثلة بقطاع المجاهدين الجبلي خلال ٧٢ ساعة الماضية بحملات أمنية واسعة تمكنت خلالها من ضبط كمية من الحشيش والمسكر في عمليتين مختلفة ففي العملية الاولى قامت دوريات الفرقة الاولى بمداهمة أحد أوكار ترويج المسكرات بالقرب من بحيرة سد وادي جازان بمحافظة العارضة نتج عنها ضبط مجموعة من العبوات المختلفة المعدة للترويج بلغ سعتها الإجمالية ٦٦٢ لتر من العرق المسكر.

وفِي العملية الثانية أحبطت دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير كمية من الحشيش بعد مطاردة لمجموعة من المهربين بأحد الموقع الوعرة بالقرب من نقطة الصلالة بجبال الحشر أسفرت بضبط ١٨ بلاطة حشيش.

كما قامت دوريات الفرع بكافة قطاعاتها من القبض على ١٤٤ متسلل و٥٩ مخالف وضبط ٤١٨١ حزمة قات و١٠ مركبات استخدمت التهريب والقبض على ٤ مهربين بقضايا مختلفة تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

وأضاف أن رجال المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل بتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليتهم ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربين والمتسللين والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة.