إمارة نجران تحذر من الألغام التي جرفتها السيول من اليمن

حذرت إمارة منطقة نجران اليوم السبت المواطنين والمقيمين من الألغام التي جرفتها السيول من الأراضي اليمنية، ونشرت صورة توضح فيها أشكال الألغام في مجرى وادي نجران.

وقالت الإمارة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” عندما تشاهد هذه الأجسام في مجرى وادي نجران؛ فهي ألغام جرفتها السيول من الأراضي اليمنية. يرجى الابتعاد، وإبلاغ الدفاع المدني فورًا 998″.

وفي وقتا سابق من هذا الأسبوع حذر اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة نجران، برئاسة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران من احتمالية أن تجرف السيول المنقولة من الأراضي اليمنية إلى وادي نجران ألغامًا أرضية، خلفتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد أمير نجران على أهمية تعزيز التوعية بمخاطر الألغام، وسبل معرفتها، بكل شفافية ووضوح، حرصًا على سلامة المواطن الكريم والمقيم وإبلاغ الجهات المعنية بمجرد رصد أجسام غريبة أو مشتبه بها في الوادي.