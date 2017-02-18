بالصور: #قرية_عسير تودع الجنادرية بأكثر من مليون زائر

اختتمت إمارة منطقة عسير مشاركتها هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” بأكثر من مليون زائر خلال فترة المهرجان, تجولوا في المعرض الرئيسي للأسر المنتجة الذي ضم 24 ركنا وقصر الطين الذي ضم مشاركة محافظة بيشه وقصر الحجر الذي ضم مشاركة محافظة بلقرن عرض في القصور عدد كبير من القطع الأثرية النادرية التي تجاوزت 5 آلاف قطعة إلى جانب مجلس بيشه ومجلس بلقرن ومجلس التشريفات في قصر كبار الشخصيات.

وقد اوضح رئيس وفد منطقة عسير خالد صبر أن المشاركة هذا العام ولله الحمد ناجحة بكل المقاييس, حيث أن فريق العمل الشاب قام بأعمال جبارة لخدمة زوار القرية ولساعات عمل تصل إلى 14 ساعة متواصلة من أجل راحة الزوار وضمان إيصال المعلومة الصحيحة عن المنطقة إضافة إلى مساعدة كبار السن وتوفير وسائل الراحة للزوار, مثمنا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حرصه ومتابعته اليومية لمجريات المشاركة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في نجاح العمل, ومتابعة شخصية من رئيس اللجنة العليا لمشاركة منطقة عسير فيصل بن مشرف.

وأشار نائب رئيس الوفد أسامة ماطر إلى أن المشاركة ولله الحمد حظيت بقبول واسع ونالت إعجاب كافة الزوار بما فيهم كبار الشخصيات الذين حضروا للقرية وشاهدوا التجديد والتطوير والعمل الذي عكس هوية المنطقة من أول وهلة تقع فيها قدم الزائر للقرية يلمس التجديد والتطوير الذي تم العمل عليه لأشهر من أجل أن تكون القرية أنموذجا حقيقيا للمنطقة بما تحتويه من معارض ومشاركات وموروث شعبي وفلكلورات, مثمنا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله ولرئيس اللجنة العليا لمشاركة منطقة عسير الأستاذ فيصل بن مشرف دعمهم ومتابعتهم وحرصهم على إشراك الشباب, حيث أن مشاركة شباب منطقة عسير في الجنادرية تطوعا لخدمة الوطن والمنطقة وتمثيل شباب المنطقة خير تمثيل, حيث أن وفد منطقة عسير يعتبر الأصغر سناً على مستوى مشاركات المناطق ومن أنجحهم عملاً وتناغما في الأداء والتنفيذ والاستقبال.

الجدير بالذكر أن وفد منطقة عسير قد قام بزيارة لجناح دولة قطر كان في استقبالهم رئيس الوفد وقدمت فرقة عسير على مسرح دولة قطر عددا من الفلكلورات الشعبية, وشارك وفد منطقة عسير في مسيرة للفرق الشعبية بالجنادرية بمشاركة فرقة رجال ألمع وعسير, واستقبل المركز الإعلامي لقرية عسير برئاسة مدير المركز الزميل سعيد بن سعد آل رفيع. عددا من الزورا من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام الجديد و وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والإمارات وعدد من الدول الشقيقة, فيما قام المركز الإعلامي باستضافة عدد من القنوات ” التلفزيون السعودي القناة الأولى والثانية والثقافية في عدد من البرامج, وقناة الإخبارية السعودية, العربية, MBCC, وتلفزيون الآن, صدى, الوسام, وعدد من المحطات التلفزيونية وشارك المركز الإعلامي في عدد من برامج البث المباشر والحلقات المسجلة وإذاعة الرياض , فيما وفر المركز الإعلامي خدمات الترجمة لعدد من الوفود الأجنبية التي زارت القرية .



