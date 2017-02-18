مرور جازان يقبض على “سائق باص الطالبات الالمتهور”

تمكن مرور جازان من القبض على سائق باص لنقل الطالبات بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يسير بسرعة جنونية زادت على 180 كلم في الساعة.

وكان مقطع فيديو الاجتماعي ،وثقه قائد إحدى المركبات لسائق الباص، تم تداوله رواد مواقع التواصل، وهو يقود بسرعة زادت على 180 كلم في الساعة على طريق العيدابي- صبياء، غير مبالٍ بتعريض حياته ومن معه والآخرين للخطر.

وعبر عدد من المواطنون عن سعادتهم البالغة من تجاوب طمرور منطقة جازان في سرعة القبض على السائق المتهور .

واضافوا انه من خلال ما يلاحظ على أرض الميدان من قيام حملات مرورية مكثقفة وتواجد أمني على الطرق السريعة وسيطرتهم الميدانية في كل الأوقات ، وهذا دليل على إصرار إدارة مرور جازان على القضاء على المخالفات ومحاسبة المخالفين وتطبيق النظام للحد من وقوع الحوادث .

من جهة أخرى وجه الغامدي شكره لمن وثق المقطع مؤكدا أن عيون رجال المرور الساهرة تعمل خلال الأشهر الماضية بالتواجد الميداني للحد من الحوادث والمحافظة على أرواح الناس فعند حال وصول المقطع تم تشكيل فريق من البحث والتحري لسرعة القبض على قائد الباص المدرسي .

واضاف انه في وقت وجيز تم القبض على السائق على طريق العيدابي واعترف بأنه كان يسير بسرعة عالية وكان معه 12 طالبة وسيتم تطبيق النظام بحقة .