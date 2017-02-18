 قحل” يدشن حملة التبرع بالدم «قطرات تنبض بالحياة | فيفاء أون لاين
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

قحل” يدشن حملة التبرع بالدم «قطرات تنبض بالحياة

قحل” يدشن حملة التبرع بالدم «قطرات تنبض بالحياة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

دشن وكيل محافظة صامطه الأستاذ مصطفى قحل وبحضور كلا من مديرعام الشؤون الصحيه بمنطقة جازان الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي ومدير مستشفى صامطه العام عبدالرحمن فقيهي وشيخ واعيان قبيلة الدغارير وبرعاية من لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطه متمثله بفريق الدغارير التطوعي وبالتعاون مع إدارة المختبرات وبنك الدم بمستشفى صامطه العام عصرهذا اليوم السبت الموافق21 /5 /1438 حملة للتبرع بالدم بعنوان ( قطرات تنبض بالحياه ) وذلك بقصر المراسيم ووصل عدد المتبرعين بنصف الساعة الأولى 15 متبرع


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