بالفيديو .. سطو مسلح على “تموينات” بـ”الرياض”

سطا خمسة جناة على محل “تموينات” في حي الشفا بالعاصمة الرياض قبل أربع ليال، واستولوا على مبلغ مالي وكمية من بطاقات الاتصال بالقوة، بعد إشهارهم السلاح الأبيض على محاسب المحل.

وتفصيلاً حسب صحيفة “سبق” ، روى مالك المحل “أبو علي” تفاصيل الجريمة، وبيّن أنها وقعت في وقت متأخر ليلاً، ووثقتها كاميرات المراقبة، إذ أشهر الجناة السلاح الأبيض في وجه العامل، واستولوا على مبلغ مالي وبطاقات اتصال، قبل أن يغادروا الموقع.

“أبو علي” أكد تقديمه بلاغًا للجهات الأمنية التي تواصل التحقيقات والبحث والتحري عن الجناة.