 بالفيديو .. سطو مسلح على “تموينات” بـ”الرياض” | فيفاء أون لاين
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

بالفيديو .. سطو مسلح على “تموينات” بـ”الرياض”

فيفاء أون لاين- الرياض

سطا خمسة جناة على محل “تموينات” في حي الشفا بالعاصمة الرياض قبل أربع ليال، واستولوا على مبلغ مالي وكمية من بطاقات الاتصال بالقوة، بعد إشهارهم السلاح الأبيض على محاسب المحل.

وتفصيلاً حسب صحيفة “سبق” ، روى مالك المحل “أبو علي” تفاصيل الجريمة، وبيّن أنها وقعت في وقت متأخر ليلاً، ووثقتها كاميرات المراقبة، إذ أشهر الجناة السلاح الأبيض في وجه العامل، واستولوا على مبلغ مالي وبطاقات اتصال، قبل أن يغادروا الموقع.

“أبو علي” أكد تقديمه بلاغًا للجهات الأمنية التي تواصل التحقيقات والبحث والتحري عن الجناة.

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