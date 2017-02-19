قبيلتا الحربي والشراحيلي بفيفاء يزيلون أشجار القات بالكامل

تشهد جبال محافظة فيفاء شرق منطقة جازان هذه الأيام إقبال ومبادرات الأهالي في إزالة أشجار القات من مزارعهم, حيث أنهت قبيلتي الحربي والشراحيلي بمشايخها وأعيانها وأفرادها إزالة أشجار القات من مزارعهم بالكامل فيما بادر شيخ قبيلة العمري بالإزالة.

وأوضح محافظ محافظة فيفاء محمد بن عبدالله الغزي أن قبيلتين في فيفاء أزالت القات بالكامل هما قبيلة الحربي وقبيلة الشراحيلي , فيما بدأ قبيلة العمري بالإزالة بمبادرة شيخها, مؤكدا بأن تلك الإزالة تأتي بمتابعة مستمرة من سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وتنفيذا لتوجيهاته وحرصه على سرعة تعويض المزارعين وتوفير البدائل مشيرا إلى أن تعاون مشايخ القبائل له دور هام في نجاح توعية وإقناع المزارعين بإزالتهم لأشجار القات.

وبين بأن عمليات إزالة مزارع أشجار القات بالمحافظة مستمرة بشكل ” طواعية ” وفيما زادت طلبات الإزالة هذه الأشهر حيث يتم جدولتها وتباشر لجان الإزالة المشكلة من عدة جهات كما تقوم العمالة المختصة يوميا بالإزالة واقتلاع الأشجار , وقال بأن خلال السنوات الأخيرة تم إزالة ما يقارب 60 ألف شجرة قات من فيفاء.

وأكد شيخ قبيلة الحربي بفيفاء الشيخ محمد زاهر الفيفي أنه قام بإزالة القات هو وأفراد قبيلته بالكامل ولم يتبقى أي شجرة في نطاق قبيلته مؤكدا السمع والطاعة لواة أمر هذه البلاد الطيبة مطالبا الجهات المسؤولة بتوجيه الخدمات والبدائل الزراعية لأفراد قبيلة الحربي بفيفاء بعد مبادرتهم في إزالة القات, وأوضح شيخ قبيلة العمريين بفيفاء الشيخ أحمد سالم الفيفي أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة التي تبلَّغ لنا عن طريق أمير منطقة جازان فقد عزمنا على إزالة هذه الشجرة وتم إبلاغ الجهات المختصّة التي باشرت الإزالة ولله الحمد . وقال شيخ قبيلة الشراحيلي جابر جبران الفيفي أننا كلنا سمعا وطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله الحريصين على مصلحة الوطن والمواطن وتنمية الإنسان والمكان .

ومن جانبه, نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة سعادة اللواء ناصر بن صالح الدويسي تحيات وتقدير وشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لمشايخ فيفاء الذين بادروا بتنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة حيال إزالة أشجار القات من مزارعهم والتوجه لزراعة البدائل التي توفرها الدولة , وقال بأن ما قام به مشايخ فيفاء من إزالة هذه الشجرة والمضار الذي فيها تنفيذا لتوجيهات سموه يعد أكبر دليل على العلاقة الوثيقة بين مشايخ القبائل وأميرنا المحبوب الذي يحرص كل الحرص على تنمية مستدامة لكافة أرجاء منطقة جازان .