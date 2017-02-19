منسوبو مستشفى فرسان العام يكرمون مديرهم السابق

في مبادرة تنم عن الوفاء لرجال يستحقون الوفاء خدم لاكثر من ثلاثين عام مديرا لمستشفى فرسان العام

كرم منسوبي مستشفى فرسان العام مديرهم السابق ابراهيم محمد حنيشي يوم الأربعاء الماضي 18/5

حيث اقيم حفل كبير بحضور سعادة محافظ فرسان الأستاذ حسين بن ضيف الله الدعجاني وشيوخ واعيان واهالي فرسان

وشمل الحفل على العديد من الفقرات التي نالت استحسان الجميع

وفي الختام تناول الجمبع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة

Share on: whatsapp