شاهد بالفيديو .. نزوح مئات من أهالي صعدة إلى السعودية بعد دفع الأموال للحوثيين

كشف تقرير مصور جانباً من الممارسات غير الشرعية التي تمارسها مليشيات الحوثيين، حيث درجت على المتاجرة بالبشر من خلال تهريب اليمنيين للحدود السعودية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي للشخص الواحد.

وأظهر التقرير، الذي بثته قناة “العربية”، تمكّن القوات السعودية بمركز نيد العقبة بجازان، من ضبط أعداد كبيرة من المتسللين من أهالي صعدة، من بينهم أطفال، مشيراً إلى أنه يتم القبض يومياً على 500 متسلل في قطاع الدائر بجازان، 150 منهم عبر مركز نيد العقبة وحده.

وأوضح عددٌ ممن تم القبض عليهم أنهم هربوا، وبعضهم معهم عوائلهم؛ بسبب الأوضاع الصعبة التي باتوا يعيشونها هناك، فضلاً عن عمليات تجنيد الأطفال في صفوف المليشيات، لافتين إلى أن الحوثيين يساعدونهم على التسلل للأراضي السعودية مقابل دفع مبالغ مالية.