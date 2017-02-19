“الصندوق العقاري” يعتزم شراء محافظ إقراض من المصارف

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف عزم الصندوق شراء محافظ الإقراض من المصارف، وذلك بدايةً من الربع الثالث من العام الميلادي الجاري؛ بهدف توفير أكبر قدر من السيولة المالية.

وأوضح اليوسف، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن تلك الخطوة ستستغرق من ستة إلى سبعة أشهر، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً على تحديد قيمة المحافظ المالية التي يرغب الصندوق في شرائها.

وذكرت مصادر أن ذلك يأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة الصندوق بهدف تحويله لمؤسسة تمويلية، وذلك من خلال تسلم القروض المقرر تقديمها للمواطنين من المصارف بنسب فائدة أقل، كما أن شراء المحافظ يهدف إلى اعتماد موارد ذاتية للصندوق وإتاحة التمويل لطالبي السكن دون اللجوء إلى جهات أخرى.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية كان قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني”، والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ويُنتظر أن يواصل الصندوق الإعلان شهرياً عن أسماء المستحقين للدعم التمويلي.