 خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل | فيفاء أون لاين
الأحد, 22 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 19 فبراير 2017 ميلاديا

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 314 قاضياً بوزارة العدل
الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بترقية وتعيين (314) قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (169) قاضياً في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين (145) قاضياً.

وأوضح وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه – أيده الله – بمرفق القضاء، سائلاً المولى عزّ وجل أن يَجزيهَ خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله – في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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