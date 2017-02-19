المجمع الأكاديمي بجازان يستضيف الحملة النسائية لمكافحة الفساد

للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل فعاليات البرنامج التوعوي الذي تنظمه اللجنة النسائية بحملة (وطننا أمانة ) برئاسة الأستاذة / خديجة بنت الحسين النعمي بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة ) بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمشرف العام على الحملة .

حيث أقيمت صباح اليوم الأحد في مقر المجمع الأكاديمي للبنات بحضور وكيلة كلية العلوم والآداب الإنسانية الدكتورة / ليلى الشبيلي وبعض العميدات وعضوات هيئة التدريس المرحلة الثانية من البرنامج الهادف لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين منسوبات وطالبات الجامعة ومدارس التعليم العام والأقسام النسائية بالإدارات الحكومية والجهات الخيرية .

وقد أشتملت الفعاليات على أفلام وثائقية وعروض مرئية ومشاهد تمثيلية معبرة لترسيخ المبادىء الدينية والأعراف الإجتماعية الكفيلة بالتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري والتحذير من آثاره السلبية على الفرد والمجتمع .

وبحسب الأمين العام لحملة وطننا أمانة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة فإن هذه الفعاليات النسائية مستمرة إلى نهاية العام الدراسي وسوف تنتقل بصفة دورية لفروع الجامعة ومكاتب التعليم بالمحافظات والجمعيات الخيرية واللجان الأهلية تعميما للفائدة بين الأوساط النسائية على مستوى المنطقة .

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