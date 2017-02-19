محافظ صبيا يدشن المعرض التوعوي الرابع لحمى الصنك في متوسطة وثانوية الملحاء(بنين)

دشن محافظ صبيا الاستاذ/علي بن موسي زعله صباح اليوم الأحد الموافق 1438/5/22 المعرض التوعوي الرابع لحمى الصنك المقام بمتوسطة وثانوية الملحاء بمحافظة صبيا بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم صبيا الاستاذ/ ربيع بن مهدي عطيه ورئيس لجنة الاصحاح البيئي بالمحافظة الاستاذ/احمد حسن خواجي

حيث أوضح المدير التنفيذي لحملة التوعية بحمى الضنك بصبيا مدير الصحة المدرسية الاستاذ/ علي بن يحيى مصيخ أن هذا هو المعرض الرابع الذي يقام في المدارس بتنسيق بين المحافظة والتعليم والذي يهدف الى التوعية بالمرض وسبل الوقاية منه وأضاف أن هذه الحملة شعارها

( صبيا بلاضنك) منوها بدور المدارس في توعية الطلاب والمجمتع المحيط وأن هذا المعرض سوف يكون مفتوحا لجميع طلاب مدارس القطاع لزيارته أثناء اليوم الدراسي وللمجمتع الخارجي خارج اليوم الدراسي مقدما شكره وتقديره لقائد المدرسة الأستاذ /عبدالرحمن صرخي وقادة المدارس المشاركة في المعرض

الجدير بالذكر أن المعرض قد احتوى على لوحات توعوية ومجسمات ومطويات ونشرات بالمرض

ثم أقيم حفل خطابي ومشاهد وعروض طلابية

وفي الختام كرم المحافظ قائد المدرسة وجميع من ساهموا في انجاح البرنامج متمنيا ان يكون هذا المعرض له الدور الكبير في تثقيف المجتمع وتوعيته من أخطار هذا المرض