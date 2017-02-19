بالصور .. تدشين أسبوع الشجرة 40 بمحافظة فيفاء

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار “الشجرة حياتنا” حيث دشن محافظ فيفاء بالإنابة الأستاذ عبدالله الظافري رئيس مركز جوة فيفاء والدكتور سالم بن علي منيف رئيس بلدية محافظة فيفاء ومساعد مكتب التعليم بفيفاء للشؤون المدرسية الأستاذ محمد جبران الفيفي فعاليات أسبوع الشجرة للعام 1438 والذي نظمته بلدية محافظة فيفاء بمشاركة مكتب التعليم بفيفاء وشرطة فيفاء وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان والزراعة وطلاب المدارس .

حيث تم غرس عددا من الأشجار والشتلات وتم توزيع كميات من الشتلات من قبل بلدية فيفاء وهيئة التطوير ، بالإضافة إلى قيام البلدية بتوزيع العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مداخل المحافظة وطرقها والمواقع العامة .

هذا وقد حث رئيس بلدية فيفاء الجميع على أهمية المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا مؤكدا أن الاحتفاء بأسبوع الشجرة في كل عام يأتي لإبراز أهمية الشجرة في حياتنا، مشيرا إلى مدى اهتمام الدولة بدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة .