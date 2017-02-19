مدير مياه جازان للإعلامين:أنتم شركاء التنمية..ولن نرضى بالتهاون في خدمة العملاء

قام مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس بجولة تفقدية لمقر الإدارة والتقى بالعاملين فيها وحثهم على مضاعفة الجهد وتقديم الخدمة المناسبة للعملاء.

و أستمع المهندس بندر جبر خلال جولته إلى مطالب الموظفين وإحتياجاتهم للعمل يد بيد وبروح الفريق الواحد لرفع مستوى الخدمة.

وشدد على عدم قبول أي تقصير في خدمة المواطنين وحث جميع الموظفين على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

كما التقى مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أمس بعدد من الإعلاميين وعدد من أبناء منطقة جازان الذين حضروا لتهنئته بتكليفه مديرا للفرع .

وأكد خلال اللقاء بأن الإعلام شريك رئيسي في التنمية وتحقيق احتياجات المواطن ولذلك سوف تعمل إدارته على فتح قنوات التواصل الاجتماعي والشفافية وعقد لقاءات و ورش عمل مستمرة مع المواطنين والإعلاميين حيث أن العمل بين الجميع عمل تكاملي بهدف الى تحسين الخدمة.

ويقوم المهندس الجبر اليوم الاثنين بجولة تفقدية للوقوف على المشاريع المنفذة والاخرى التي تحت التنفيذ في مدينة جازان وعدد من محافظات المنطقة .

وتأتي هذه الجولة للوقوف مباشرة على ما يقدم للمواطن من خدمة ومتابعة حزمة المشاريع المنفذة والتي ما زالت تحت التنفيذ وماتتطلبه من إجراءات.

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