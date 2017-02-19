مدير تعليم فيفاء يدشن مشروع ((يوم مع …)) من مدرسة العمامي الأبتدائية

دشن مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ/يحيى علي الفيفي اليوم الاحد ٢٢/ ٥/ ١٤٣٨ مشروع ((يوم مع …)) من مدرسة العمامي الأبتدائية . وهو مشروع تبنته إدارة المكتب لينفذ خلال الفصل الدراسي حيث يستهدف جميع الأقسام والوحدات والشعب الإشرافية بالمكتب والمدارس التابعة له من خلال اللقاءات والزيارات الميدانية من قبل مدير المكتب ومساعديه وذلك بزيارة الوحدة أو الشعبة أو المدرسة والبقاء فيها يوم عمل كامل للإطلاع على المنجزات والممارسات الناجحة وتعزيزها والوقوف على الإحتياجات ونقاط التحسين وتذليل الصعوبات والتحديات التي تؤثر في عمل الفئات المستهدفه بالمشروع .

إضافة للمتابعة الميدانية للبرامج والمشاريع والمبادرات وتشجيعها ونقل الخبرات بين الفئات المستهدفة .

هذا وفي بداية جولته في المدرسة استمع إلى شرح من قائد المدرسة الأستاذ :محمد يحيى عن سير العمل الإداري ثم قام بجولة على أرجاء المدرسة اطلع خلالها على سير العمل في الفصول الدراسية ومعامل المدرسة واطلع على المبادرات الجديدة في المدرسة التي اشتملت على مبادرة شيكات التميز لإدارة المدرسة ومبادرة صناع المستقبل وعيادة الصفوف الأولية لتشخيص واقع الطلاب في اللغة العربية للمعلم عيسى جبران الفيفي ومبادرة ملك الإملاء للمعلم حسين موسى الفيفي

وفي نهاية الجولة قدم مدير المكتب شكره لقائد المدرسة وفريق عمله في المدرسة على مارآه من تميز وبيئة مدرسية جاذبة راجياً لهم مزيداً من التقدم والتألق والإبداع.

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