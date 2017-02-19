بلدية فيفاء تستقبل رئيس مركز الجوة ومدير الشرطة

قام رئيس مركز الجوة بمحافظة فيفاء الأستاذ عبدالله الظافري يرافقه مدير شرطة فيفاء الرائد علي القحطاني اليوم الأحد بزيارة لبلدية محافظة فيفاء التقوا خلالها برئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ومنسوبي البلدية .

ورحب رئيس البلدية بالجميع مؤكدا على أن البلدية تسعد بهذه الزيارات واللقاءات التي تعتبر امتداد لجسور المحبة والأخوة والتعاون فيما يخدم الصالح العام والسعي لكل ما يخدم هذا الوطن .

وقد جرى خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع الخدمية والأمنية والمرورية ومناقشة تفعيل التنسيق المشترك بين الإدارات الحكومية لما يخدم المصلحة العامة .