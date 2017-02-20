تعليم فيفاء يشارك في “أسبوع الشجرة”الـ40

شارك مكتب التعليم بمحافظة فيفاء في تدشين فعاليات أسبوع الشجرة الأربعون تحت شعار (الشجرة حياتنا) الذي نظمته بلدية فيفاء صباح أمس الأحد بحضور رئيس مركز الجوة بفيفاء ورئيس بلدية فيفاء وعدد من منسوبي الدوائر الحكومية .

حيث قام مساعد مدير مكتب التعليم بفيفاء للشؤون المدرسية الأستاذ محمد جبران الفيفي والأستاذ حسن مصلح مشرف النشاط بالمكتب ومجموعة من الطلاب الكشفية بالمشاركة في تدشين أسبوع الشجرة الـ 40 لهذا العام 1438 هـ ، وذلك بغرس عدد من الشتلات الزراعية والمساهمة في توزيع الشتلات , وقد أثنى الجميع على مشاركة مكتب التعليم وفعالية الطلاب ودورهم في إنجاح البرامج المجتمعية .