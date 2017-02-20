افتتاح مكتب إشراف حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز ريع مصيدة

افتتح رئيس مركز ريع مصيدة الأستاذ/ علي بن جابر هروبي مساء الخميس الماضي 1438/5/19 مكتب الإشراف على حلقات تحفيظ القرآن الكريم بمركز ريع مصيدة وذلك بحضور شيخ قبيلة آل غالب بالإنابة / أحمد علي أحمد جابرغزواني ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العيدابي الشيخ حسن يحيى غزواني، ومساعد مدير التعليم بالعيدابي رئيس المجلس البلدي الأستاذ/ متعب محمد سلمان غزواني والمهندس علي سلمان غزواني وكيل التدريب بفرع الكلية التقنية بالعيدابي عضو مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة المكتب وعدد من أولياء الأمور وطلاب حلقات التحفيظ .

وقد شرف سعادة رئيس المركز وصحبه الكرام حفل الافتتاح المعد بهذه المناسبة حيث بدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب/ خالد مفرح غزواني ثم استهل الحديث مقدم البرنامج الخطابي الشيخ/ سلمان علي محمد غزواني مرحبا بالضيوف ومشيدا بحضورهم ومشاركتهم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب/ سلمان سليمان غزواني كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام ثم أثنى على دور الجمعية في دعم المكتب وبرامجه ومناشط عمله المختلفة.

بعد ذلك تحدث رئيس الجمعية عن فضل القرآن الكريم و عظيم أجر تعلمه وأثنى على الدور الذي يطلع به المكتب وأشاد بجهود المؤسسين له.

وألقى بعد ذلك الطالب/ طارق علي حسن غزواني كلمة الطلاب المكرمين تحدث فيها عن أهمية مكتب الإشراف على الحلقات ودوره في إنجاح العمل التعليمي والإداري لحلقات التحفيظ كما دعى زملائه لاغتنام الوقت والجهد في تعلم القرآن الكريم.

بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتميزين خلال الفصل الدراسي الأول للحلقات في مجال:

الإتقان والإنجاز

الإتقان

الإنجاز

بعدها تم تكريم صغار الدارسين بالحلقات.

ثم ألقى رئيس المركز كلمة عبر فيها عن سعادته بما رأى من تنظيم وحسن تخطيط و شكر الأعضاء المؤسسين للمكتب وداعميه وبين اهتمام ورعاية الدولة حفظها الله وقادتها بتعليم القرآن الكريم منذ أن تأسست على يد الملك عبد العزيز رحمه الله.

ووجه من خلال كلمته رسائل تربوية لكل من الآباء و الأبناء ومعلمي الحلقات تناول فيها ادوارهم في إصلاح الناشئة و تخليقهم بأخلاق القرآن الكريم.

ثم كرم أعضاء مجلس إدارة المكتب و معلمي الحلقات وكبار الداعمين لتعليم القرآن الكريم.

وقد أدى الجميع صلاة المغرب بجامع الحصمة واستمعوا بعدها لتوجيهات الشيخ/ حسن بن يحيى غزواني رئيس الجمعية حول التربية النبوية للأطفال والرفق بهم ومراعاة اهتماماتهم والصبر عليهم وإحسان تربيتهم.

سائلين الله أن يجعل هذا العمل مقبولا مباركا فيه وأن يعود على الجميع بالنفع والخير.

Share on: whatsapp