 بلدية العيدابي تنفذ خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار | فيفاء أون لاين
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

بلدية العيدابي تنفذ خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار

بلدية العيدابي تنفذ خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار
العيدابي - منصور الغزواني

استنفرت بلدية محافظة العيدابي طاقاتها ونفذت خطة الطوارئ أثناء هطول الأمطار خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس بلدية العيدابي الاستاذ”سالم بن يحيى الخالدي” أنه بتوجيهات ومتابعة من سعادة أمين منطقة جازان الأستاذ”محمد بن حمود الشايع” قامت البلدية باستنفار طاقاتها وتنفيذ خطة الطوارئ المعدة لمثل هذه الحالات المطرية التي تمر بها المنطقة وقد كثفت البلدية جهودها في التخفيف من الآثار المترتبة على هطول الأمطار والسيول كما تم توجيه المعدات الثقيلة لفتح وإصلاح الطرق الخاصة بالمواقع الجبلية بمركز بلغازي قرى جبل صماد وجبل مصيدة واستمرار تواجدها بالمواقع المذكورة لتعمل الفرق بشكل يومي كما تم شفط مياه الأمطار بالمحافظة بواسطة معدات البلدية والعمل جاري على التخفيف من الآثار المترتبة على هطول الأمطار .

 

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