محافظ صبيا يدشن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

دشن سعادة محافظ محافظة صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعله مراسيم تدشين حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي والتي نفذها فريق أرحب التطوعي وذلك بالشراكة المجتمعية مع مدرسة أبو القعايد المتوسطة والثانوية و لمدة يومين فعند حضور راعي الحفل كان في استقباله شيخ شمل المخلاف الشيخ / العابد الزاهد ألنعمي وشيخ قرية أبو القعايد الشيخ حسين بن علي حنين و شيخ قرية الملحاء عقيل بن علي عواجي وعضو المجلس البلدي بصبيا عيسى بن حسن دريب و قايد فريق أرحب التطوعي غريب بن عيسى مقدام وعدد من أعضاء فريق أرحب و قائدي مدرستي أبو القعايد المتوسطة والثانوية جبريل الزغيبي و محمد ابو طالب بعد ذلك أخذ سعادة المحافظ مكانه ليبدأ الحفل الخطابي حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم .

عقب ذلك ألقى قائد فريق أرحب كلمته بهذه المناسبة رحب فيها بسعادة المحافظ وصحبه الكرام ثم استعرض أهداف وبرامج الفريق واهم الأعمال التي يمكن أن يقدمها للمجتمع ومنها حملة التبرع بالدم لجنود الوطن البواسل بالحد الجنوبي بعد ذلك إبان قائد الفريق أن الحملة هذه تأتي تضامنا مع تضحيات جنودنا البواسل دفاعاً عن وطننا الغالي تحت راية التوحيد وتوجيهات قيادتنا الحكيمة.مبينا ان دمائنا أقل ما يمكن أن نقدمه فداء لتراب هذا الوطن ولجنودنا الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي .

بعد ذلك قام سعادة المحافظ بقص الشريط إيذانا ببداء حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل والاطلاع على التجهيزات المعدة لهذا الغرض .وبعدها توجه إلى غرفة قائد المدرسة وأخذ الصور التذكارية مع أبنائه الطلاب المتفوقين بثانوية أبو القعايد وبعدها غادر سعادة المحافظ وصحبه الكريم مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب .

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