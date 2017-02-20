انطلاق دورة الدفاع المدني للمتطوعين بجازان

إفتتحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دورة للاسعافات الاولية لفريق ساند التطوعي والتي تنفذها بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمروالتي تستمر ليومين وذلك بمسرح الغرفة التجارية بجازان.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري انه شارك في الدورة التدريبية عشرون متدربا من فريق ساند التطوعي .

مشيرا الى أن الدورة اشتملت على شرح نظري لأعمال الاسعافات الأولية وعرض مرئي لبعض الحالات المصابة وطريقة التعامل معها بالإضافة الى التدريبات العملية على كيفية التصرف السليم عند مواجهة الحالات الطارئة وتقديم الاسعافات الأولية لتلك الحالات لحين وصول المتخصصين مبينا انه تم التطبيق العملي على كيفية الانعاش القلبي والرئوي وطرق معاينة العلامات الحيوية وكيفية التعامل مع حالات الجروح والحروق.

وبين اللواء العمري أن دورة المتطوعين جاءت لتشكل تحديث للمعلومات السابقة التي تم تدريبها للمتطوعين لما تحويه من أهمية في تقديم المساعدة والخدمة للمواطنين ورفع مستوى المعرفة بمهام الدفاع المدني لكافة المتدربين لتشكل فرق للإسناد في حالات الطوارئ وحالات الكوارث الطبيعية لا قدر الله