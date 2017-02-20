الاستاذ الشيخ علي بن فرحان احمد الخسافي

الضعف قد يولد القوة ، ومن اشد الضعف في هذه الدنيا فقد الوالدين صغيرا أو احدهما، فاليتم في الغالب يوهن كثيرا من العزائم، الا من كان من اصحاب النفوس القوية، فقد يجعل من ضعفه ذلك حافزا له الى طلب المعالي، والى تعويض نقصه وجبر كسره، والى السعي الى النجاح والاعتماد على نفسه وحدها، وخير قدوة ومثال لكل مسلم هو سيد البشر، وخاتم الانبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث مات ابوه قبل أن يولد، وفقد امه وهو دون سن التمييز، وعاش وحيدا في كفالة جده عبدالمطلب، ثم تربى في حجر عمه ابي طالب، فقد آواه الله واجتباه وعصمه وحماه ، وجعله قدوة وقائدا ومثالا ، وصيره في مقدمة أول العزم من الرسل، عليهم افضل الصلاة واتم التسليم، قال الله تعالى ( ألم يجدك يتيما فأوى).

إن فقد الاب من اعظم المصائب تحل بالفتى، وبفقده يفقد الرعاية والقدوة والحنان والسند، والام مهما كانت لا تستطيع سد هذا الفقد أو تعويضه الا ما ندر، لذا فعندما فقد اباه وهو في بداية سنته الثانية، عاش بعدها هو واخته (عافية) المولودة حديثا في كنف امهم المكلومة، في مجتمع وزمن صعب، لا يراعي ضعيفا ولا يرحم صغيرا، فكل انسان ملتهى بنفسه ومشغول بالبحث عن لقمة عيشه، لذا فقد اشرقت الشمس من داخل هذا البيت (كما يقال)، حيث تهاوى السقف وتهدمت الاركان، واغرورقت المآقي بالدموع والاحزان، وتلوت البطون من الجوع والحرمان، فكيف لامرأة ثكلى في مقتبل عمرها، القدرة على مواجهة كل هذه الخطوب، وكيف لها وحدها أن تتكفل بجلب الرزق وحرث الارض ورعاية الصغار، وكلها امور تصل إلى درجة عالية من الاستحالة، فالمداخيل شحيحة وتوفيرها اشد صعوبة، ومصدر الرزق مقصور على الكدح المضني في الزراعة، وهي مهنة يلزم لها طول التحمل والصبر والعمل الدؤوب، مما لا يقدر عليه الا الجلد من الرجال، ويصعب أو يستحيل أن تقدر عليه المرأة، وكان زوجها قد خلف مزرعة كبيرة، ولكنها بموته ماتت واصبحت معطلة، فلا يوجد من يحرثها أو يعتني بها، ولأجل هذا الوضع المزري، التف عقال الاسرة وكبرائها، وبعد تدارس الامر من جميع جوانبه، رأوا بثاقب فكرهم، وتغليب مصلحة هولاء الايتام وامهم، ولضمان استمرار حياتهم عامرة مصونة، العمل على اقناع ابن اخي الميت، الشاب القوي العاقل(حسين)، على الزواج من ارملة عمه (ام علي)، وبعد تحكيم العقل والمنطق، ومراعاة مصلحة الجميع، تم الاتفاق على هذه الخطوة المباركة.

فهذه حكاية سنواته الاولى ، نشأ يتيم الاب، حيث لم يعرف اباه نهائيا، ولكنه مع ذلك لم يشعر يوما بانه يتيم، وبالذات مع وجود ابن عمه زوج امه (حفظه الله)، حيث اكتنف هذه الاسرة بحنانه ورعايته، وحدبه وحسن تربيته لهم، ولم يجعلهم محتاجين الى احد غيره ابدا، فلأجل ذلك نشأ نشأة سليمة قوية، معتزا بنفسه خاليا من الشعور بالنقص، لم يفقد الامان والحنان في يوم ما، ولم يفقد الثقة بالناس من حوله كحال غيره من الايتام، لذا لم يصبه الاعتلال النفسي، والاضطرابات العاطفية، بل على العكس من ذلك فقد اكتسب القوة والعزيمة والمضاء، واتصف بالصبر والقناعة والرضا، واحس بالآخرين من حوله ومعاناتهم، وتعاطف مع الضعفاء والمحرومين وحاجاتهم، فنشأ محبا للخير لكل الناس، يسعى دوما الى منفعتهم، وتقديم العون لهم، والوقوف مع كل ضعيف ومحتاج، وعندما كبر واشتد عوده سعى جاهدا إلى الترقي في دروب العلم والمعرفة، ووفقه الله بأن خدم في مجال من اهم مجالات خدمة الناس ومنفعتهم، فكان بفضل الله أن عمل في التدريس، وانشغل به واهتم بأداء رسالته فيه كما يفترض بأمثاله، فكان ولا شك مربيا فاضلا، واداريا ناجحا، خدم من خلال عمله اهله ووطنه، وشارك في بناء اجيال واعية متعلمة، وبذل جهده وعمره في هذا المجال الحيوي بكل تفان واخلاص، ثم في قيادة مجتمعه كشيخ لقبيلته , رحمه الله وغفر له، وجزاه خير ما يجزى به العاملين الناصحين.

انه الشيخ الاستاذ/ علي بن فرحان بن أحمد بن جبران بن سلمان الخسافي الفيفي رحمه الله وغفر له.

والده كما يتضح من الاسم، هو فرحان بن أحمد بن جبران بن سلمان الخسافي الفيفي رحمه الله وغفر له، وجده (احمد بن جبران) تولي الشيخة خلف لوالده (جبران بن سلمان)، ثم تنازل عنها لأخيه (فرحان) ثم تولاها من بعدهما اخوهما (جابر بن جبران) رحمهم الله جميعا وغفر لهم.

واما والده (فرحان بن احمد) فقد توفي في ريعان شبابه، وورثه املاكا زراعية كبيرة، (بيت ـ حجيل ـ والمزارع المحيطة به)، وكان حين وفاة والده يدرج في سنته الثانية من العمر، لذا اهم امره كل من حوله، وكذلك وضع اخته (عافية)المولودة حديثا، وامهم الثكلى، لذا بحث كبار الاسرة عن حل عملي يعوضهم بعض فقدهم، وهداهم تفكيرهم المتعقل المنطقي، إلى تشجيع احد شباب الاسرة، (حسين بن سليمان احمد) ابن اخ الميت، إلى أن يتزوج من هذه الارملة الشابة (ام علي)، وكان شابا على خلق وأمانة وعقل، وحسن تدبير، فأوضحوا له هدفهم وغايتهم من هذا الاقتراح، وأن المصلحة ستعود بالخير على الجميع، من العفاف لنفسه، وليكون سندا لأبناء ابن عمه اليتامى، مراعيا لهم ومؤتمنا على املاكهم، ويتابع شؤونهم ومصالحهم، وقد وافق على حمل هذه الامانة بعد تردد يسير، منبع تردده ما سار عليه الناس والفوه في عاداتهم، من أن زوجة العم محرمة على التأبيد، ولتوضيح حكم الشرع في هذا الامر، استحضروا الفتوى الصحيحة، المتضمنة عدم وجود ما يمنع ذلك.

وبالفعل تزوجها بعد انتهاء عدتها، وكان كما هو مأمول منه، زواجا ميمونا مباركا، استقرت به حياتهم، وسعدت به كامل الاسرة، وقد استقر معهم في سكنهم، في بيت زوجها السابق (حجيل) مع اولادها، وقام على امورهم على خير وجه واتمه، وسعى بكل جد وحدب على مراعاة احوالهم، والقيام بكل تفاني على شؤونهم ومصالحهم، ثم رزقه الله منها الولد، وعاشوا جميعا في كنف هذين الزوجين الفاضلين، وفي رعايتهما وحسن تربيتهما على خير وجه، وبما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعاشت اسرة متعاونة متعاضدة يسودها الحب والوئام، رحم الله من مات منهم وحفظ بحفظه الباقين.

واما امه فهي الفاضلة فاطمة بنت مسعود سلمان الخسافي (حفظها الله)، امرأة عاقلة حازمة مدبرة، احسنت تربية ابنائها والعناية بهم، وكانت لها اساليبها الرائعة في ذلك، تحدب عليهم وتحفزهم الى طلب العلم والمعالي، ومما كان يذكره(رحمه الله) عنها في هذا الشأن، انها قامت بعقد اتفاق خاص معه، عندما كان صغيرا يدرس في الكتاب (المعلامة)، بان تمنحه جائزة كلما ختم جزء من القرآن الكريم، وكانت هذه الجائزة تتمثل في أن تعد له (حمومة) سمن حديث الصنع مع خلاصته لهذه المناسبة، وكان ذلك يمثل قمة الترف للناس في تلك الايام، لما يعيشونه من ظروف معيشية صعبة.

وهذه لا شك لفتة جديرة بأن لا نتجاوزها، إضافة الى اسلوبها التربوي الرائع، ولكننا نستشف ايضا من خلال هذه الحكاية، ما كان عليه حال الناس في معاشهم، وما كانت عليه امورهم من ضعف الامكانيات المادية، حتى انهم يعتبرون مثل هذا الادام البسيط في قمة الترف، وأنه يمثل لهذا الطالب الصغير شيئا مفرحا يسعد بنواله، فما بالكم بما نحن عليه اليوم من حياة مترفة بكل المقاييس، حتى أن الناس تجاوزوا وللأسف كل الحدود ، نسال الله ان يرحمنا، وأن لا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا ، والله المستعان والهادي الى سواء السبيل.

ولد لهذين الفاضلين، في عام 1363هـ، في بيتهما حجيل، الواقع في اطراف بقعة وادي البير، في الجهة الشمالية الشرقية من الجبل الاعلى من جبال فيفاء، وتلته بعد حوالي العام اخته (عافية حفظها الله)، ولكنهما لم يسعدا بوالدهما ولم يتعرفا عليه أو يحضيا برعايته وحنانه، ولكنه القضاء والقدر ولكل اجل كتاب، والله هو الحافظ والمتكفل ، (وكان ابوهما صالحا)، توفى (رحمه الله) وعلي في بداية عامه الثاني، تركه وما زال صغيرا ضعيفا لا يفقه شيئا، فتكفل بتربيته وحسن تنشئته ابن عمه زوج امه كما المحنا سابقا، فنال عطفه وحدبه وحسن رعايته.

تعليمه:

كانت الام واعية وحريصة على أن ينال ابنها خير تربية في هذا الجانب، لذلك اهتمت بتعليمه ما امكن إلى ذلك سبيلا، حيث لم يكن في المحيط من المدارس الا الشيء البسيط، في حلقات محدودة لتعليم القران الكريم (المعلامة)، التي كانت قائمة في بعض الاماكن بفضل الله ثم بفضل الجهود المباركة للشيخ الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي (رحمه الله)، الذي سعى ببذل كل جهوده لبث العلم للمحتاجين اليه وهم كثر، وكانت من هذه المدارس الاقرب إلى منزلهم، مدرسة (معلامة) جامع الحيداني في بقعة آل القبل، وكان المعلم فيها الشيخ الفاضل محمد بن أحمد يحي السنحاني المثيبي (رحمه الله)، لذا التحق بهذه المدرسة في حوالي عام 1370هـ، وكان حينها يناهز السابعة من عمره تقريبا، وفيها تعلم القران الكريم، واجاد معه القراءة والكتابة، وبقي مجتهدا مواظبا في هذه المدرسة لأكثر من ثلاث سنوات، يجد خلالها التشجيع المستمر والتحفيز الكامل من أهل بيته، حتى انهم لا يكلفونه من الاعمال ما يشغله عن دراسته، رغم الحاجة الماسة في ذلك الوقت لكل يد تشارك في اعمال الاسرة الحياتية، فالأمور صعبة وشاقة وتحتاج إلى تظافر الجميع في العمل، بل كانت والدته تحفزه وتشد من ازره ليواصل الاجتهاد، ومن ذلك ما اشرنا اليه من تكريمها له عند استكماله لختم أي جزء من القرآن الكريم، وهذا لا شك اسلوب تربوي رائع، يدل على وعي هذه الام، التي راينا فيما بعد عددا من اولادها في مقدمة الناجحين، كتب الله لها اجر ما قدمت واثابها وثقل من موازينها.

ثم افتتحت أول مدرسة ابتدائية في فيفاء، تابعة لوزارة المعارف في عام 1377هـ، وكان وزير المعارف حينها، صاحب السمو الملكي الامير فهد بن عبد العزيز آل سعود (الملك فهد خادم الحرمين الشريفين فيما بعد ) رحمه الله وغفر له ، حيث كان اول وزير لهذه الوزارة بعد رفع مستواها من مديرية، ونشطت الوزارة في عهده نشاطا ملموسا، وسعت سعيا حثيثا إلى تعميم التعليم العام في عموم ارجاء المملكة، فكانت هذه أول مدرسة ابتدائية تفتح في القطاع الجبلي من منطقة جازان، وكان موقعها بجوار مركز الامارة والدوائر الحكومية في فيفاء، وقرب السوق الاسبوعي في منطقة النفيعة، ورغم أنها بعيدة عن سكنه، ولكن رغبته الكبيرة في الدراسة شجعته على الالتحاق بها، وقد كان سنه حينها مناسبا لقطع هذه المسافات البعيدة، لأن الوصول إلى المدرسة من جهتهم مرهق وبعيد، وشجعه ايضا وجود رفقة وزملاء من جيرانه وابناء عمومته، ومنهم الاستاذ حسين بن جابر (رحمه الله)، والشيخ علي بن حسن (شيخ الشمل حاليا حفظه الله)، وغيرهم ممن تشجعوا ببعضهم على الالتحاق بهذه المدرسة.

تم قبوله ذلك العام في الصف الثاني الابتدائي مباشرة ، لان مستواه التعليمي وتحصيله السابق يؤهله، فبعد ما اجرت المدرسة تقييما للمتقدمين، وفحصا لمعرفة الحصيلة العلمية السابقة لكل منهم، لتضعه في الصف الذي يناسبه (الاول أو الثاني).

وانتظم طالبا في الصف الثاني الابتدائي، واقبل على خوض هذه التجربة الجديدة من التعليم، وكانت بالفعل تجربة جديدة على الجميع في كل شيء، فالمدرسة رسمية قائمة على منهج ونظام ثابت، يجب أن يلتزم به الطالب والمعلم بكل دقة، من خلال مناهج معلومة، ومقررات ثابتة، وحصص مقننه، ومضت به الايام وسرعان ما الف هو وزملائه هذا الوضع الجديد، وتعودوا عليه وقبلوه واحبوه، واقبل هو على دراسته بكل فرح وسرور، وجد واجتهاد ومثابرة، وتأقلم مع نظام المدرسة وجوها العام، من الانتظام التام في الحصص، والالتزام الجاد بالحضور دون تأخر أو غياب، وانسجم وتفاعل مع دروسه ومعلميه، واستوعب كل الدروس المتعددة والمواد المقررة، وزاد اهتمامه بالمتابعة والمذاكرة، وحل الواجبات المنزلية.

كان معظم المعلمين في المدرسة من منطقة جازان، ومن المتقاعدين من بعض الدول العربية الشقيقة، (الاردن وفلسطين)، وكانوا يبذلون جهدهم في الشرح والمتابعة، وكان هو لحرصه وجده واجتهاده، يحقق النجاح والتفوق عاما بعد عام ، ومضت به السنوات سريعة، يزداد شوقا إلى الامل القادم والغد المشرق المنير، حيث انتقل من صف الى اخر، تعلوا همته وتزداد معارفه، ومع نهاية العام الدراسي 1382/1383هـ، كان ضمن أول دفعة تمثل طلاب هذه المدرسة من الصف السادس، الذين تم حضورهم للاختبارات امام اللجنة المركزية في مدينة صبيا.

ادوا اختباراتهم امام هذه اللجنة، ضمن طلاب هذا القطاع من منطقة جازان، وكانت تجربة جديدة عليه وعلى زملائه في كل شيء، بدأ من خروجهم من بيوتهم ووصولهم إلى صبيا، ثم في طريقة الاختبارات التي ادوها، وفي اختلاطهم بزملاء جاءوا من انحاء المنطقة، مع بعدهم عن اهاليهم لأول مرة لأكثر من اسبوعين، ومشاهداتهم لمظاهر حضارية متعددة، من سيارات كثيرة، ووسائل نقل مختلفة، وتعرفهم على انماط حياة جديدة، وكلها كانت بالنسبة لهم امور مبهرة، اثارت اعجابهم وتعجّبهم، واصبحت مدار حديثهم وحكاياتهم الغرائبية بعد عودتهم الى اهاليهم.

لم تتأخر خروج نتائجهم في هذه الاختبارات، حيث تم اعلان اسماء الناجحين من خلال الاذاعة الرسمية، التي كانت تُعلن بواسطتها في ذلك الوقت، وقد كان اسمه ضمن هولاء الناجحين، هو وزميليه حسين بن جابر الخسافي، ويحيى بن علي الابياتي، (رحمهم الله جميعا)، حيث حصلوا على شهادة المرحلة الابتدائية ذلك العام، كأول دفعة تتخرج من هذه المدرسة، (مدرسة النفيعة الابتدائية بفيفاء)، وكانت هذه الشهادة حينها، ذات قيمة ولها مكانة عالية، لندرة من يحمل مثل هذه الشهادات في تلك الايام، وكان يتم تحريرها واصدارها في وزارة المعارف بالرياض، ومضمون شهادته يبدأ بهذه العبارة : (أن الطالب علي بن فرحان .. قد نجح في امتحان شهادة المرحلة الابتدائية ..)، كان ترتيبه العام الفاً وتسعمائة وثمانية وخمسين، من بين المتقدمين لهذه الشهادة في ذلك العام على مستوى المملكة العربية السعودية.

كانت شهادة عالية توازي ما توازيه اليوم اعلى الشهادات الجامعية، لأنها تمثل الندرة في ذلك العصر، وارتفعت بتحصيله لها همته، وزادت بين اهله ومعارفه وجماعته مكانته، واصبح قدوة ومثالا لأقرانه ممن فرطوا في الاهتمام بالالتحاق بالمدرسة، أو في اهمالهم وعدم جديتهم في التحصيل والمنافسة، واصبح ما ناله سببا ودافعا للكثيرين للالتحاق الجاد بهذه المدرسة، وسعيهم وحرصهم على تدارك ما فاتهم، وتصحيح ومراجعة اوضاعهم من جديد، فقد حفزت فيهم الهمم، والهبت فيهم الحماس للسعي في الحصول على ما حصل عليه هو وزملائه.

واما هو وزميليه (حسين بن جابر الخسافي ويحيى بن علي الابياتي)، فقد لقوا الاشادة والثناء من كل فئات المجتمع، وبث فيهم الواعون الحماس والتشجيع على مواصلة دراستهم، والمبادرة إلى جني الثمرة النهائية لنجاحهم، فقد كانت بلدتهم في شديد الحاجة اليهم وإلى امثالهم، لذلك شجعهم كثير من هولاء على مواصلة الدراسة في معهد اعداد المعلمين الابتدائي في مدينة جيزان، وكان يقبل حينها حاملي الشهادة الابتدائية، ليتم اعدادهم وتخرجهم بعد ثلاث سنوات معلمين في المرحلة الابتدائية، وكان هذا المعهد حينها مرحلة ضرورية لسد العجز القائم من المعلمين، ثم ارتفع سقف هذه المعاهد فيما بعد ، حيث اصبحت معاهد ثانوية، ثم رقيت واصبحت كليات متوسطة تعطي شهادة الدبلوم، واما اليوم فلابد ان يكون المعلم في هذه المرحلة يحمل البكالوريوس التربوي.

لقد صادف تشجيع المجتمع له ولزملائه رغبة صادقة لديهم، وآمال كبيرة واحلام عظيمة في نفوسهم، وسهل لهم الامر توافقهم الثلاثة على نفس الهدف، وشد بعضهم ازر بعض، وتشجعوا لأن المرحلة قصيرة، لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهي بالفعل قليلة في عمر الزمن، سرعان ما تنقضي وتنصرم، ليعودوا بعدها اعضاء عاملون في بلدهم وفي مدرستهم، وكانوا بعملهم هذا قدوة وروادا، تبعهم فيه بكل ثقة وطمأنينة كثيرين ممن جاءوا بعدهم، فكانوا هم الرواد والقدوات الصالحة لسلوك هذا الدرب النافع ، في طريق الخير والفلاح والصلاح لأبناء مجتمعاتهم.

كان الابتعاد عن الاهل والغربة هو الهاجس الوحيد، وكان حينها التباعد بين البلدات كبيرا ماديا ومعنويا، تنقطع فيه السبل وتتباعد فيه المسافات، فالوصول الى مدينة جيزان في تلك الفترة أمر صعب وشاق، وغربة عظيمة لا يتصورها ابن هذا العصر، لاختلاف الوسائل والمعايير، فكان الوضع في ذلك الزمان مختلفا جدا عما صرنا اليه، فيتطلب ذلك من الواحد السير المرهق على الارجل، من بيته في فيفاء وصولا الى سوق عيبان، وهناك يترقب لعدة ايام وصول سيارة تقله الى مدينة صبيا، حيث لا يوجد حينها طرق للسيارات بالمعنى الحقيقي، وانما هي طرق بدائية وعرة المسالك، اختطها بعض اصحاب السيارات المغامرون، والسيارات قليلة ومحدودة جدا ونادرة، وقد لا تصل إلى عيبان إلا سيارة واحدة أو اثنتان في يوم (السوق الاسبوعي) الخميس، وإذا لم تأتي في ذلك اليوم سيارة كان لزاما عليه أن يواصل سيره على قدميه إلى صبيا، او يستأجر حمارا او جملا ليركب عليه، وكل هذه الوسائل من (السيارات او الدواب) تستغرق ساعات طويلة ومرهقة للوصول إلى صبيا، ثم من صبيا ينتقلون في سيارات اكثر وفرة نسبيا لتقلهم الى مدينة جيزان، وكلها كذلك طرق بدائية ترابية وسبخة، كثيرة التغاريز والحفر والمطبات، فيأخذ منهم قطعها ساعات طويلة اخرى، فلا يكاد يصل احدهم الى جيزان الا بشق الانفس، في رحلة مضنية تستغرق كثيرا من الوقت والجهد والمال، فاذا ما وصل هولاء الطلاب إلى جيزان، عاشوا الغربة الصعبة بكل معانيها، والبعد المضني عن اهاليهم، وبالذات صغار السن منهم، قليلي التجارب والخبرات، فالحياة في كل جوانبها صعبة وشاقة، لا تتوفر فيها أي من الخدمات الضرورية، فيضطرون الى الاعتماد الكامل على انفسهم، في كل امور معاشهم وتدبير احتياجاتهم، من الطبخ والكنس وغسل الثياب، وفي كل شؤون الحياة، ويجب على احدهم أن يتحلى بكثير من الصبر والجلد وقوة التحمل، حيث تمضي عليه اشهر أو يمضي به العام الدراسي بكامله وهو منقطع عن اهله تمام الانقطاع، فلا يصله من اخبارهم إلا النزر اليسير الذي لا يبل صدا ولا يروي غليلا، مما يصلهم عرضا مع بعض من ينزلون الى جيزان في فترات متباعدة، من التجار أو بعض الموظفين والمشايخ، ممن لهم مصالح أو مراجعات رسمية محدودة.

عقد الثلاثة عزمهم على استكمال دراستهم، وبالفعل تم قبولهم طلابا في معهد إعداد المعلمين الابتدائي، مع بداية العام الدراسي 1383/1384هـ، وهنا تلمسوا الطريق الامثل في تهيئة انفسهم، فيما يعينهم على اجتياز هذه المرحلة بنجاح، فاستأجروا لهم بيتا صغيرا يملكه (القاضي حسن بنجرـ رحمه الله)، كان قريبا من المعهد، ثم جهزوه بما يلزم من الأثاث والفرش وأدوات الطبخ وخلافه، بحسب احتياجهم المحدود، وقدراتهم المادية البسيطة، وما يسهل عليهم امور حياتهم المعيشية، وما اسرع ما انخرطوا في عالمهم الجديد، عالم يكتنفه كثير من الخوف والتوجس في كل شيء، فكلها بالنسبة لهم تجارب جديدة يخوضونها لأول مرة، واشدها عليهم غربتهم وبعدهم عن اهاليهم، ثم اختلاف المجتمع والبيئة والطقس، وتباين العادات واختلاف اللسان، ثم طريقة الدراسة المختلفة والمواد الجديدة، ولكن ما إن ابتدأ العام الدراسي حتى تعرفوا على النظام في المعهد، والفوا البيئة والحياة الاجتماعية، ثم زالت قليلا تلك الضبابية، واتضحت لهم كثيرا من الجوانب المضيئة والايجابية حولهم، وتبددت كثيرا من المخاوف والتوجسات والقلق، وسرت في قلوبهم الراحة والطمأنينة، وانقشعت رهبة البدايات والاكتشافات، حتى عم الانسجام والتأقلم مع كل الامور قليلا قليلا، وسرعان ما تعودوا على حياتهم الاجتماعية والعلمية الجديدة.

كانت الدراسة في المعهد صعبة ومكثفة، يتطلب منهم جهدا مضاعفا، فكان الجدول طويلا، والمواد كثيرة، والدراسة اليومية مقسومة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الاولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا، ثم الفترة الثانية تبدأ من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الثامنة مساء، والدراسة طول ايام الاسبوع لا توجد عطلة إلا يوم الجمعة فقط، وتستمر الدراسة طول العام الدراسي بكامله، لا يتخللها أي إجازات فصلية أو غيرها، مما استحدث فيما بعد ، فكانت الإجازة الوحيدة، الاجازة الصيفية في نهاية العام الدراسي، فالطالب ينقطع تمام الانقطاع عن أهله طول العام، زيادة على عدم توفر المواصلات أو الاتصالات نهائيا، فلا احدهم يعلم عن أخبار اهله شيئا، واهله كذلك لا يعلمون عنه شيئا، إلا كما اشرنا ما يصل عرضا من أخبار بسيطة مشافهة، أو بواسطة بعض الرسائل الخطية النادرة، التي يحمّلونها مع بعض من يقابلونهم صدفة في جيزان، وكل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع.

إن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، قد يهيئ للإنسان الصبر وقوة التحمل، وقد يجعل له في طريقه اشخاصا يسندونه احيانا، ويحسسونه بأنه ليس وحيدا في هذه الدنيا، فالحياة لا تصفوا لأحد، ولا تخلوا من المعكرات البدنية منها والنفسية، وقد مر بكثير من هذه المواقف وهذه المنغصات، ولكنه في الغالب ما يجد اناس يقفون معه، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم، فبين الناس كثير ممن لا هم لهم إلا تلمس حاجات الاخرين، ومحاولة جبر ضعفهم قولا وعملا، هم مقابيس خير وبركة بثهم الله بين الناس، فكم من كلمة طيبة، أو نظرة حانية، أو يد كريمة كان لها اثر لا ينسى، وله شخصيا مواقف مع بعض من هولاء لا ينساها لهم، وإن كانت بسيطة في نظر بعض الناس، ولكنها كانت بالنسبة له كبيرة، ولها وقع في نفسه عظيم، جعلها تخلّد ذكرهم في نفسه وفي داخل وجدانه، وكان يدعو لهم دوما ويسعى جاهدا إلى برهم، ويوصي اولاده بالتواصل معهم وبرهم والدعاء لهم، ومن هولاء الفاضل عيسى بن حسن جبران ال سنحان المثيبي (رحمه الله)، الذي كان يعمل في تلك الفترة في مدينة جيزان، في احدى قطاعات الامن (خفر السواحل)، رجل فاضل وكريم، كان يتعاهده دوما وزملائه بكل خير، ولا يفتر عن حثهم والرفع من معنوياتهم وتشجيعهم، وبث الحماس فيهم والتحفيز لهم، ويوصيهم بالصبر والتحمل والجد والاجتهاد، وكذلك الفاضل اسعد بن يحيى حسن الخسافي، كان يعمل في امارة الريث وكثيرا ما يأتي إلى جيزان، وهذين الفاضلين وامثالهما لم ينساهما، بل يشيد بهما ويطري صنيعهما، ومواقفهما الانسانية النبيلة معه في تلك الفترة العصيبة من عمره.

لقد عان كثيرا من الغربة ومشاقها، ومن صعوبة الاعتماد على النفس في شؤونه كلها، فكم تعب في توفير متطلباته المعيشية، وبذل الجهد المضاعف في الدراسة المكثفة والصعبة، وكان المعهد حينها يصرف لكل طالب مكافأة شهرية (مائة ريال)، فكان لزاما أن تغطي كل احتياجاته، ويجب عليه أن ينظم اموره على اساسها، فليس له مصدر ينفق منه غيرها، فظروف اهله المادية محدودة لا تسمح لهم بدعمه، ومع بساطة الحياة حينها وسهولة الامور المعيشية، ومع ذلك لا تكفيه إلا بصعوبة، فيقتصر فيها على اموره الضرورية, فإجار البيت الذي يسكنونه لا يتجاوز سبعة عشر ريالا في الشهر، وبقية الامور على هذا المنوال، فهي تسد الحاجة بكل صعوبة دون ترف.

وهمّ اخر وتجربة قاسية واجهتهم، وهو ما كانت تمر به المنطقة في ذلك الوقت، جراء حرب اليمن، بعد الانقلاب الجمهوري على المملكة المتوكلية الامامية، وكانت هذه الثورة مدعومة من جمهورية مصر، حيث دعمتها بالرجال والسلاح والمال، واستهدفت بطيرانها الحربي كثيرا من المدن في منطقة جازان وعسير ونجران، مما ادخل الرعب والفزع والخوف بين الناس، وأحدث عديدا من الاضطرابات الامنية، وتعرضت مدينة جيزان للضرب بالقنابل لأكثر من مرة، مما تسبب في هروب كثير من اهاليها إلى خارج البلدة، وتعطلت المصالح والأعمال، وتوقفت فيها الدراسة، ولكن الله لطف بهم فلم يصبهم مكروه، أو يتعرضوا لأي ضرر، إلا ما كان يجتاح نفوسهم من الهلع، وما يصيبهم من الخوف والقلق هم وأهاليهم، وهكذا هي الحياة لا تخلو أبدا من المنغصات والابتلاءات ، ومع ذلك فهي تمضي ولا تتوقف عند احد أو أي حدث مهما عظم شأنه.

مضى بهم عامهم الاول ثقيلا طويلا، وكأن ايامه دهرا لا ينتهي، ومع ما فيه من الملالة والمعاناة، إلا انه بقي لهم منه كثيرا من الدروس والتجارب والخبرات، وغيّر في انفسهم كثيرا، وفي تفكيرهم وفي نضجهم اكثر، واكتسبوا منه عديدا من الخبرات والمعارف، واما دراستهم فقد حققوا فيها (بفضل الله) النجاح والتفوق، وكانت فرحتهم تزداد بدنو العطلة الصيفية، حيث كانوا يتلهفون بشدة إلى الالتقاء بأهاليهم، ليستعيدوا بها شيئا من توازنهم العاطفي، ويبلوا بعضا من صدى انفسهم، ليتزودوا منها لقادم الايام، لذا فما إن ابتدأت هذه العطلة الا ويمموا في عجل صوب ديارهم، كلهم شوق وحنين ، ولكن ما اسرع ما ذهبت السكرة ولهفة اللقاء، فالحياة رتيبة خلاف ما قد تعوده خلال العام الدراسي الماضي، فكل الناس ملته عنهم، ومنغمسون في عملهم وشغلهم، لذا لم تمضي بضعة ايام او اسابيع الا ووجدوا أنهم قد ملوا البقاء، وانتابهم الشوق إلى العودة إلى مقاعد الدراسة، فقد احسوا بطول الاجازة ، لذلك لم يبدأ العام الدراسي إلا وهم اشد شوقا اليها، حيث تغيرت منهم الافكار، ونضجت منهم العقول، واتضحت امامهم الرؤيا، وزالت عنهم اوهام وتصورات غير واقعية.

في هذا العام التحق بهم مجموعة من الزملاء الجدد، الذين تخرجوا حديثا من مدرسة النفيعة الابتدائية، وقد شاركوهم في السكن، ولكنهم لم يشاركوهم الدراسة في المعهد، لأن المعهد في ذلك العام قد الغي وغيرت مناهجه، وتم تحويله إلى مرحلة متوسطة عادية، وكانوا هم الثلاثة مع اخر دفعة درست في هذا المعهد، واما من جاء بعدهم فقد درسوا في المرحلة المتوسطة المحدثة.

هولاء الطلاب الجدد القادمون، هم كل من الاستاذ حسن بن محمد حسن الابياتي (رحمه الله)، والاستاذ يحيى بن حسن فرحان الابياتي (حفظه الله)، ثم في السنوات التالية تتابعت الاجيال من خريجي هذه المدرسة المباركة، ففي السنة الثالثة التحق بهم ايضا، كل من العميد موسى بن احمد قاسم الابياتي (حفظه الله)، والعقيد يحيى بن احمد قاسم الابياتي (حفظه الله)، وهكذا كان هولاء الثلاثة هم الرواد في هذه المرحلة المهمة، وهم من فتحوا مجالا رحبا لغيرهم لمواصلة الدراسة، وفي تشجع الاخرين للانضمام اليهم وسلوك مسلكهم ( والفضل دوما للمتقدم).

تعاقبت السنوات، وانقضت الاعوام الدراسية الثلاثة، حيث مضت بكل ما فيها من جهد وعرق ونصب، وبكل ما تخللها من تعب ومعاناة، ولكنها بقيت في نفوسهم ذكرى عابقة جميلة لا تنسى، لان كل تعب وجهد ينتهي ويزول، ولا يبقى إلا الذكريات الجميلة، والسعادة والفرح والفوز بما تحقق، من النجاح والنتائج الايجابية، فعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الحصاد يجني المزارع الخير العميم، ونهاية كل كادح الفوز والفلاح، والاحساس بالراحة التامة عند تحقق الهدف، لقد نال بحمد الله النجاح والتفوق الدراسي والمعرفي، واكتسب كثيرا من التجارب الحياتية النافعة، واستطاع التغلب وتجاوز كل المعوقات والصعوبات، وتخرج في نهاية العام الدراسي 1385/1386هـ، يحمل شهادة معهد أعداد المعلمين الابتدائي، مؤهلا للتدريس في المرحلة الابتدائية، وما سوى ذلك من المعاناة والتعب فقد نسيها، وبقيت في نفسه ذكريات جميلة يفخر بها، ولا يمل من تكرار الحديث عنها، في روايات وشواهد يكرر حكايتها من فترة إلى اخرى، لأبنائه ومعارفه وهو في منتهى السعادة والحبور.

ولم يقف عند هذا الحد في دراسته، والرفع من مستواه العلمي، فبعد مضي سنوات قليلة من انخراطه في العمل الوظيفي (معلما)، كان قد تنقل خلالها في اكثر من مدرسة، زاد حنينه إلى مقاعد الدراسة وطلب العلم، لذا فقد سعى مع بداية العام الدراسي 1392/1393هـ ، إلى مواصلة دراسته المنهجية والرفع من مستواه العلمي، حيث طلب الحاقه بمركز الدراسات التكميلية في مدينة الطائف، وكان مركزا متاحا لخريجي معاهد اعداد المعلمين الابتدائي من امثاله، لكي يحققوا الرفع من مستواهم التعليمي، وكانت الدراسة المقررة فيه ثلاث سنوات تعادل الثانوية العامة، وفيها يتم تفريغهم التام من عملهم، لذا فقد اصطحب اهله معه ليستقروا جميعا في مدينة الطائف، ومضت به هذه السنوات الدراسية الجادة، إلى أن تخرج من هذا المركز بنجاح وتفوق، مع نهاية العام الدراسي 1394/1395هـ ، حاصلا على شهادة دبلوم المركز في تاريخ 19/8/1395هـ.

وكانت له عودة ايضا الى مقاعد الدراسة في عام 1400هـ، حيث تم ايفاده إلى مدينة الرياض، ليحضر دورة دراسية مكثفة، تختص بتعليم الكبار ومحو الأمية، اقيمت لهم حينها في نفس وزارة المعارف، ومع بداية العام الدراسي 1404/1405هـ، تمت الموافقة على تفريغه للالتحاق بالدراسة منتظما في الكلية المتوسطة لإعداد المعلمين في أبي عريش، وحصل منها بعد سنتين على الدبلوم التربوي من قسم اللغة العربية في تخصص (العلوم الاسلامية)، بتقدير عام (جيد جدا)، مع مرتبة الشرف الثانية، ثم التحق في عام 1410هـ بدورة تنشيطية في مجال تخصصه (العلوم الاسلامية)، وهكذا كان ديدنه، فهو لا يشبع ابدا من الاستزادة من العلوم والمعرفة، كتب الله له بكل ذلك طريقا إلى الجنة، وجعله مثقلا له في موازين حسناته.

العمل الوظيفي :

عندما تخرج من معهد اعداد المعلمين الابتدائي، تم توجيهه مباشرة للعمل في مدرسة القهبة الابتدائية، التي احدثت في ذلك العام 1386/1387هـ، وكانت اول مدرسة ابتدائية تفتح في قطاع بني مالك، ووجه للعمل فيها مديرا وليس معلما، وكان تكليفا ومسؤولية ليست بالسهلة، وزاد من اهميتها كونها تواكب التأسيس الاولي لهذه المدرسة، وما يتطلب ذلك من بدايات تكون قوية وسليمة، فكانت بالنسبة له مهمة من اصعب المهام، فلم تكن له سابق خبرة أو تجربة تعينه على اداء عمله، الا ما كان له عن طريق الاستقراء والمشاهدة بصور عابرة، في اثناء دراسته وحين تطبيقه في الدروس التربوية العملية وهو في المعهد، ولكن لجنة ترشيح المعلمين في ادارة التعليم قد رأت فيه سمات تؤهله لتلك المهمة، وفيه الكفاءة المطلوبة، من خلال ما لديها من تقييم له اثناء دراسته في المعهد، ولقد كان بالفعل على قدر هذه المسؤولية الكبيرة، وقام بما اوكل اليه بكل صدق وعزيمة وقوة، واجتهد واصاب ونجح بتوفيق الله وعونه.

باشر العمل في هذه المدرسة في 25/6/1386هـ، وكانت كل البدايات من الصفر في كل الامور، فكان لزاما عليه تهيئة المدرسة بكل ما يؤهلها لأداء عملها على الوجه المطلوب، ابتداء من التأثيث والتجهيز المكتبي والفني، والتعرف على قدرات زملائه من المعلمين (متعاقدين من الاردن وفلسطين)، ثم وضع كل شيء في موضعه السليم، ابتداء من استقبال الطلاب الجدد، وفي حسن اعدادهم وتهيئتهم للانتظام بطريقة صحيحة وسليمة، وفي تنظيم ملفاتهم وسجلاتهم، وفي تقييم كل واحد منهم على حده، للتعرف على قدراته العلمية السابقة إن وجدت، ليتم فرزهم وتوزيعهم على الصفوف الاولية (الاول أو الثاني)، ومن ثم اعداد الجداول وتوزيع الحصص، وتهيئة الجميع على جو الانضباط والتقيد بالأنظمة والتعليمات، فكانت تجربة لا شك صعبة ومرهقة، ولكنها بحمد الله تكللت بالنجاح، وخاض غمارها بكل شجاعة وقوة عزيمة، واستنفد كل طاقته وفكره في سبيل الوصول بها إلى الافضل والاكمل، وقد بقيت له نقطة وضاءة يفخر بها طوال حياته.

كان أمير منطقة بني مالك حينها، الفاضل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن قزيز الدوسري (رحمه الله)، وله وقفات قوية وحازمة ، وكان لتوجيهاته السديدة ودعمه القوي، الاثر الكبير الذي اعانه وسهل له كثيرا من الامور، وذلل له كثيرا من العقبات، واختصر له كثيرا من الطريق والوقت، فكان يقف معه دوما في كل خطوة، ويسهل امامه كل عقبة، ويسنده في كل منعطف، ويدعمه قولا وعملا.

كان مركز امارة بني مالك في تلك الفترة في القهبة ، وهي القرية الواقعة في منتصف جبال آل خالد، في النقطة الوسط بين سوق الداير وقمة جبل خاشر، وكان الوصول اليها مشيا على الاقدام ، فلم تصلها بعد طرق السيارات، والسيارة حينها لا تتجاوز في كل هذه الجبال سوق عيبان، ولإيصال الاحتياجات والطلبات للمدرسة، كان لابد من حملها من عيبان بواسطة الجمال والحمير أو على ظهور الرجال، بعدما تصل إلى عيبان بواسطة السيارة، ويسلكون بها وادي جوراء صعودا الى الداير، ومنه ذات اليمين إلى وادي (اهراي)، ثم يصعدون العقبة الى قرية القهبة، كانت القهبة هي حاضرة جبال بني مالك، لوقوع مقر مركز الامارة والدوائر الحكومية فيها، وبالتالي احدثت فيها اول مدرسة ابتدائية.

اتخذ له سكنا بجوار المدرسة، وانشغل على مدى وقته بعمله الرسمي، فكان يؤسس ويبني ويطور ويجدد، وفي نفس الوقت يتعلم ويضفي كل يوم شيئا جديد إلى معارفه وخبراته، ولم تمضي الشهور الاولى إلا وقد اكتسب كثيرا من الخبرات والمهارات، واستطاع توجيه السفينة في الاتجاه الصحيح، لتسير بكل ثبات، وتمخر عباب البحر بكل قوة وثقة، وتجاوزت بحمد الله وتوفيقه كل البدايات الصعبة، واصبحت معلما وعلما بارزا ماثلا امام الجميع، وكل يوم يحقق فيها نجاحا، ويتقدم خطوة إلى الامام.

ولما التفت إلى وضعه الشخصي، وجده ما زال في غربة يعاني البعد عن اهله، ومع قرب بني مالك من بلدته المجاورة، والتشابه الكبير فيهما، الا أن احساسه يشعره بالبعد والمعاناة، وكان عمله يشغله عن كثرة التفكير، فقد استحوذ على كل وقته وفكره، حتى أنه لا يستطيع زيارتهم الا لماما على فترات متباعدة، في فرص يستقطعها في بعض عطلات نهاية الاسبوع ، لأن العمل كثيف والمشوار بعيد، تقف دون تحقيقه عقبات حسية ومعنوية، فيضطر إلى السير المرهق لعدة ساعات، فاذا انطلق من القهبة بعد دوام يوم الخميس، سار بقية نهاره لكي يستطيع الوصول إلى اهله قبل غروب الشمس، ولان الاجازة الاسبوعية يوم الجمعة فقط، فكان يلزمه العودة بعد صلاة الجمعة مباشرة، فكانت رحلة صعبة وشاقة، ومع ذلك لا تشفي غليلا ولا تبل صدا، ولا يمكنه من الاستمتاع مع اهله كما ينبغي، لذلك ما إن مضى هذا العام الدراسي المرهق، الذي تنازعته فيه فرحة النجاح بما تحقق، ثم احساسه المتزايد بالتعب النفسي والارهاق الجسدي والفكري، حتى لم يعد يطيق البقاء بعيدا عن اهله أكثر من ما مضى، لهذا فقد قرر طلب النقل إلى مدرسة اقرب إلى اهله، وتمت الموافقة على نقله مع نهاية العام الدراسي، الى مدرسة النفيعة الابتدائية بفيفاء.

باشر عمله في مدرسة النفيعة في بداية العام الدراسي الجديد 1387/1388هـ، حيث التحق من جديد بزميليه في الدراسة، عائدا إلى نفس المدرسة التي تخرج منها، وهنا ارتاحت نفسه وطابت ايامه، ومارس على الواقع عمله بكل سعادة وارتياح، وانزاح عن كاهله عبئ مسؤولية الادارة وتبعاتها الشاقة، وانفك عن متاعب الغربة وهمومها ومعاناتها الطويلة، واستقرت نفسه وسعى جادا إلى الاستقرار والزواج، واقبل على اداء عمله بكل قوة واجتهاد وسعادة.

استمر على هذا المنوال، ومن افضل إلى افضل، يزداد كل يوم خبرات ومعارف وتجارب، واتيحت له فرصة اكمال دراسته الثانوية، في المركز التكميلي في مدينة الطائف، وكان مركزا شبه الزامي على خريجي معاهد اعداد المعلمين الابتدائي، فكان تأهيلهم السابق ضرورة استدعاها الاحتياج القائم، لمقابلة نمو التعليم السريع وتغطية التوسع الهائل على مستوى المملكة، وقد ادوا المطلوب منهم وإن كانوا دون المستوى المؤمل، ولكنها متطلبات المرحلة، ثم أنشأت لهم مراكز لتحسين مستوياتهم، والرفع من قدراتهم العلمية والتربوية، حيث التحق بهذا المركز مع بداية العام الدراسي 1392/1393هـ، وتخرج منه في نهاية العام الدراسي 1394/1395هـ، وعاد بعدها إلى مدرسة العدوين الابتدائية المحدثة، بناء على طلبه لقربها اكثر من مقر سكنه.

واستمر في هذه المدرسة يعمل بكل جد ونشاط، يواصل ليله ونهاره لا يكاد يفارق المدرسة، فبالإضافة إلى عمله المعتاد في الصباح، كان يعمل مساء في برامج محو الامية وتعليم الكبار، والتحق لأجل ذلك في عام 1400هـ بدورة مكثفة في الوزارة، متخصصة في تعليم الكبار ومحو الأمية، وعمل بعدها في المدرسة بكل نشاط ورغبة على هذه البرامج الليلة، في توازن تام بينها وبين عمله الاساسي في الصباح، وفي نفس الوقت لا يمل ولا يشبع من الاستزادة من طلب العلم، وفي السعي الجاد إلى رفع قدراته التعليمية، يدفعه ذلك لاستغلال كل فرصة سانحة تلوح امامه، ليواصل من خلالها التحصيل العلمي، حيث صدرت له الموافقة على تفريغه مع بداية العام الدراسي1404/1405هـ، ليواصل دراسته في الكلية المتوسطة لإعداد المعلمين في ابي عريش، وكان قبوله في قسم اللغة العربية (علوم اسلامية)، ومدة الدراسة فيها عامين دراسيين، تخرج منها نهاية العام الجامعي 1405/1406هـ ، يحمل شهادة الدبلوم بتقدير عام (جيد جدا) مع مرتبة الشرف الثانية، ليعود معلما في نفس مدرسته العدوين الابتدائية، وهكذا استمر ديدنه للجد والترقي، يعمل على الفترتين الصباحية والمسائية، لم يكسل أو يتهاون ابدا، بل كان يزداد تألقا وخبرة، وبقي على هذا المنوال إلى ان تمت إحالته على التقاعد، لبلوغه السن النظامية (ستين سنة) في 1/7/1423هـ، وكانت مدة خدماته في التعليم العام (37) سنة، رحمه الله وغفر له وثقل بذلك في موازين حسناته.

وقد زرع له خلال هذه الفترة الحب والتقدير في قلوب طلابه صغارا وكبارا، حتى انهم بعد ترجله عن صهوة العمل الوظيفي، سعى كثير منهم إلى اقامة احتفال تكريمي يليق به، وكان جدير بالتكريم، لكونه قدوة ورائدا من رواد التعليم النظامي في فيفاء، ومعظم هولاء الزملاء كانوا من تلاميذه في المرحلة الابتدائية، ولكنه لما علم بما عزموا عليه وما يخططون له، بعث لهم برسالة يعتذر فيها بشدة عن قبول هذا الاحتفال، واظهر لهم كامل تقديره لشعورهم الصادق، ولكن قناعاته الشخصية تحول دون قبوله بمثل هذا الحفل نهائيا، وكان من ضمن ما قاله في هذه الرسالة : ( أني احلف عليكم ـ احوث واحرم ـ قبول إقامة هذه المناسبة، ولأني أعتز بكم جميعا كبارا وصغارا، وأن محل هذه المعزة هو القلب، ولا يعبر عنها أي قول أو فعل، لذا اطلب منكم العدول الفوري عن المضي في فكرة التكريم، وأطلب منكم أن تصرفوا هذه المبالغ المخصصة لهذه المناسبة، في أي مجال خيري مناسب، أو لتنفقوها في أي مجال يخدم المصلحة العامة) ولم يقبل فيما بعد أخذ أي درع تذكاري من هولاء الزملاء عندما أرسلت اليه لاحقاً، رحمه الله رحمة واسعة ، وغفر له وجزاه خير الجزاء على ما بذل وقدم.

شيخة القبيلة :

بقيت قبيلة الخسافيين لفترة طويلة دون شيخ رسمي، بعد ما تنازل شيخها السابق جابر بن جبران (رحمه الله)، عن منصب الشيخة في بداية التسعينات الهجرية، وكانت القبيلة طيلة تلك الفترة دون شيخ رسمي، مع انها تعتبر من اكبر القبائل في فيفاء، نظرا لتعداد عشائرها (20عشيرة)، وأتساع الرقعة الجغرافية التي يسكنون فيها، وكلها عوامل كانت سببا مباشرا في تراكم عدد من المشاكل، شكلت ضغطا كبيرا على عرائفها، مما استدعاهم بإلحاح إلى ضرورة التوافق على اختيار شيخ لهم، ولما كان هو الرجل المناسب لشغل هذا المنصب، لكفاءته أولا، ولانتسابه إلى اسرة كبيرة لها باع طويل في الشيخة، فقد جرى توافق العرائف على ترشيحه، وحينها برزت امامه مشكلة لم تكن في الحسبان، لأنه بسبب طول فترة شغور هذا المنصب لأكثر من(25) سنة، ترتب عليه سقوط اسم القبيلة من سجلات إدارة شئون البادية والقبائل في امارة المنطقة، فلم يعد معترفا بها كقبيلة مستقلة، وكانت هذه أول التحديات التي يجب عليه مواجهتها، ولزمه الخوض فيها بكل قوة لاستعادة هذا الحق المسلوب، لذلك بذل كثيرا من الجهد والوقت، واضطر للسفر الي مدينة الرياض لعدة مرات، لمراجعة وزارة الداخلية المعنية في هذا الخصوص، وفي كل مرة كان يحمل معه المؤيدات، وما يثبت صحة دعواه، ويبرز المستمسكات التي تثبت عراقة هذه القبيلة، وما تمثله على الواقع من وجود قوي وفاعل، وعمل جاهدا في هذا السبيل لأكثر من عام، إلى أن صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ال سعود (رحمه الله)، وزير الداخلية آنذاك، برقم11في29/7/1420هـ على تعيينه في هذا المنصب.

وقد مارس عمله شيخا ومازال على راس العمل الرسمي، معلما في مدرسة العدوين الابتدائية، وقد اتخذ له من البداية اسلوبا واضحا، مكنه من خدمة قبيلته كما ينبغي، تلخص في اتباعه بعض الانماط العملية، التي التزم بها وسار عليها, ومنها:

عقده اجتماعات دورية مع عرائف عشائر القبيلة ونوابهم، باعتبارهم يمثلون مجلس القبيلة، وفي هذه الاجتماعات يتم تدارس كلما يخص أمر القبيلة، والسعي الجاد إلى أن تنال كامل حقوقها المادية والاعتبارية.

عمل على اقناع بعض افراد من قبيلته، انقطعوا واقاموا في جبال قيس، من خلال تواصله الشخصي معهم ومع أعيانهم، ومعالجة مطالبهم وتصحيح اوضاعهم، وعودتهم إلى قبيلتهم.

كان يحرص على تبادل الزيارات والاجتماعات الدورية مع مشايخ القبائل المجاورة، ساعيا إلى زيادة الالفة والمحبة مع هذه القبائل.

قام بتشكيل مجلس من فضلاء القبيلة، للتدخل في معالجة وفض أي خصومات تحدث (لا سمح الله)، وإصلاح ذات البين في النزعات الداخلية بين افراد القبيلة.

عمل على التوافق والتعاون في حمل الغرامات والحمالات التي تلزم أي فرد بالخطأ، وتوزيعها على العشائر بنسب مئوية حسب تعداد افرادها، وتم اختيار أمناء موثوقين لها.

اهتم كثيرا بشق الطرق الفرعية، وتذليل المعوقات والمعارضات في سبيل المصلحة العامة، وكان يولي اهتمامه الخاص في حث الأهالي على التبرع ببعض الأراضي لصالح المشاريع الحكومية الخدمية (خزانات المياه وأبراج الاتصالات ومقرات دائمة للجمعيات الخيرية والمدارس وغيرها).

حرص على تفعيل انشاء جمعية تعاونية لإعانة بعض الطلاب المنتظمين في دراستهم الجامعية من أبناء الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل من قبيلته.

كان يتابع تحديث بيانات المستحقين من أبناء القبيلة سنويا وفق الواقع، ليتم التعرف من خلالها على المحتاجين، وتسهيل اعانتهم من خلال ما قد يرد من تبرعات وهبات داخلية وخارجية.

وفي السنوات الاخيرة من عمره (رحمه الله)، كان يصرح في كثير من اجتماعاته مع العرائف والنواب، بأن عليهم أن يتوافق على اختيار شخص آخر غيره، ليتنازل له عن الشيخة، وكان تبريره بأنه شخصيا اصبح (دقة قديمة)، وأن ثقافته من الطراز العتيق، غير قادر على التعاطي مع متطلبات العصر الحديثة، وأن من صالح القبيلة أن يكون لها شيخا من الجيل الحديث، له همة عالية ونشاط وله القدرة على التعامل مع مستجدات العصر، ولكنهم في كل مرة يحاولون أقناعه بعدم فتح أي نقاش في هذا الموضوع، وانهم مصرون على استمراره في منصبه، ويؤكدون التزامهم الدائم والمستمر بالعمل بمفهوم روح الفريق الواحد، لتستمر القبيلة بشيخها تواكب كل جديد، رحمه الله رحمة واسعة، وكتب له اجر ما قدم وما سنه من اعمال نافعة.

بعض هواياته واهتماماته :

كأي انسان في هذه الحياة كان له نمط واسلوب ألفه وسار عليه، واصبحت نفسه تميل اليه حتى لم يعد يستغني عنه، فلديه عديد من الخصال الحميدة التزم بها، وكثير من الهوايات الجميلة حافظ عليها، ومعظمها كانت عونا له على الخير والصلاح وصلة الرحم، ومن ذلك باختصار :

كانت له زيارة منتظمة في صباح كل يوم جمعة لوالدته قبل ذهابه لأداء الصلاة، فيسلم عليها ويجلس معها قليلا، لكونها تعيش مع زوجها (حفظهما الله) في بيت مستقل عنه.

كان شغوفا بالقراءة، ويحرص على اقتناء العديد من المراجع العلمية المهمة، وكانت لديه مكتبة شخصية متنوعة.

يحرص على قراءة القران الكريم بانتظام، ويزيد اهتمامه به في شهر رمضان الكريم.

كان متابعا لكل جديد، ويهتم بسماع الإذاعات ومتابعة الاخبار، ويقول ولده (طلال) في هذا الجانب: (لا يزال صدى دقات ساعة (بق بن) تتردد في أذني، منذ سمعتها صغيرا لأول مرة من الراديو، مع سكون الليل وهدوئه، قبل دخول الكهرباء العامة).

عرف بالوطنية الصادقة، وحب ولاة الأمر، وكان يصفهم دوما بأنهم نعمة من الله للعباد والبلاد، ومما يذكره ولده (طلال) في هذا الجانب ايضا قوله : ( كنت أسمعه بعد كل رحلة حج، يصف لنا تطوير الدولة للحرم المكي، والمشاعر المقدسة، ويقارنها بما كانت عليه في مواسم الحج القديمة، ويقول نحن في ضل قيادة صالحة، الله ينصرها ويعينها لكونها تعمل في خدمة بيته الحرام، ونصرة دينه والذود عن حياضه، ومحاربة ارباب البدع والشبهات).

كان يحب انجاز كل أعماله ومهامه الحياتية نهارا، ويكره التواصل مع الناس ليلا، اخذا منه بقوله تعالى (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) رحمه الله وغفر له واثابه على ما قدم.

وكان يسعى دوما الى ما فيه الخير والصلاح لقبيلته ومجتمعه، وتصحيح وتعديل كل توجه سلبي، ومن ذلك : (محاربته غلاء المهور، والإسراف في مناسبات الزواج، وفي التوعية بالتخلي عن إقامة أهل الميت الضيافات لمن يحضر للتشييع أو الدفن والتعزية، ويحث على ضرورة توحيد مصليات الأعياد وعدم إقامة الجماعات المتفرقة، وفي محاربة عادة اطلاق النيران في المناسبات والأعياد، وفي المدرسة كان يشتد غضبه كثيرا عندما يرى ظاهرة رمي الكتب الدراسية من الطلاب عند نهاية الاختبارات، ويعتبر هذا التصرف احتقارا منهم للعلم، وجحودا بالنعمة وعدم الشعور بالمسئولية).

ولقد كان متميزا في كل اموره بالبساطة المتناهية، وفي كرهه للتكلف والمبالغات الغير ضرورية، (رحمه الله وغفر له).

وفاته:

كانت اقامته في آخر حياته بصفة شبه مستمرة في منزله بمدينة أبها، متابعا لوضعه الصحي في مستشفى القوات المسلحة بخميس امشيط، وقد توفي رحمه الله في مستشفى عسير الوطني بمدينة أبها، في يوم 6/2/1434هـ، ودفن بعد صلاة الظهر من نفس اليوم، في مقبرة بيت(حجيل) بفيفاء مسقط راسه، وشهد الصلاة عليه بجامع التوحيد (حي المزرعة) جمع غفير، وشهدوا دفنه رحمه الله وغفر له.

الحالة الاجتماعية:

كانت له زوجتان، احداهما الفاضلة/ سعيدة بنت فرحان سالم المثيبي (رحمها الله)، والفاضلة / سعيدة بنت فرحان محمد الخسافي (حفظها الله)، وله منهما (12) ولدا (8) ابناء و(4) بنات والابناء هم :

1 ـ طلال (فني صيدلة ويعمل بإدارة القطاع الجبلي للرعاية الصحية الأولية).

2 ـ عبدالله (رئيس قسم الحاسب الألي بكهرباء الغربية بجدة).

3 ـ عبدالرحمن (ماجستير في علم الأمراض الوراثية من بريطانيا، متقاعد تقاعد مبكر).

4 ـ خالد (موظف عسكري بالجيش، ومن المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل).

5 ـ محمد (خريج كلية الطب من جامعة الملك خالد لعام 1437هـ).

6 ـ سامي (خريج كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك سعود 1437هـ).

7 ، سلطان (طالب في المرحلة المتوسطة).

8 ـ عبد العزيز(طالب في المرحلة الابتدائية).

حفظهم الله ووفقهم وجعلهم صلة وصل لوالديهم ونفع بهم.

ثم اما بعد فهذه الماحة عن هذا العلم الذي خدم اهله وجماعته ووطنه بكل اخلاص وتفان، وكان قدوة صالحة لأجيال خلفته في طلب المعالي، والسعي للتزود من العلم والمعرفة، واعتذر إن كان قد اعترى ما اوردته كثيرا من النقص والقصور، فإنما هي اجتهادات حاولت لملمتها من هنا وهناك، اعترافا لهذا العلم بحقه علينا، وتخليدا لحكايته بيننا، فالعذر الجميل منكم من أي خلل او تقصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم: عبدالله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض في 22/5/1438هـ

ملاحظة: مصدر معظم هذه المعلومات ولده الأكبر : طلال بن علي فرحان حفظه الله ووفقه.