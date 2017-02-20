فرضية للتعامل مع فيروس كورونا بمستشفى العيدابي العام

نفذت إدارة مستشفى العيدابي العام، صباح أمس الاحد (19 فبراير2017)، تجربة فرضية للتعامل مع حالة مصابة بفيروس “كورونا”.

وقال ص/علي بن مفرح الشعواني مدير المستشفى إن من أهداف التجربة صقل وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الفنية على أساليب التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات واكتساب المزيد من الخبرات بشأنها.

وبيَّنت مشرفة مكافحة العدوى فاطمه حكمي أن سيناريو التجربة كان يتمحور حول دخول مريض عليه أعراض كورونا وكيفيه التعامل معه.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة وجاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة وبناء على موافقة وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور /محمد العبدالعال بأهمية استمرار التدريب العملي.