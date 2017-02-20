 فرضية للتعامل مع فيروس كورونا بمستشفى العيدابي العام | فيفاء أون لاين
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

فرضية للتعامل مع فيروس كورونا بمستشفى العيدابي العام

فرضية للتعامل مع فيروس كورونا بمستشفى العيدابي العام
فيفاء أون لاين - سلمان الغزواني

نفذت إدارة مستشفى العيدابي العام، صباح أمس الاحد (19 فبراير2017)، تجربة فرضية للتعامل مع حالة مصابة بفيروس “كورونا”.

وقال ص/علي بن مفرح الشعواني مدير المستشفى إن من أهداف التجربة صقل وتطوير مهارات الأطباء والكوادر الفنية على أساليب التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالات واكتساب المزيد من الخبرات بشأنها.

وبيَّنت مشرفة مكافحة العدوى فاطمه حكمي أن سيناريو التجربة كان يتمحور حول دخول مريض عليه أعراض كورونا وكيفيه التعامل معه.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة وجاهزية المستشفيات للتعامل مع الحالات الطارئة وبناء على موافقة وتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور /محمد العبدالعال بأهمية استمرار التدريب العملي.

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*