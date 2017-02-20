 مقاول يتسبب في قطع طريق سيلان بفيفاء !! | فيفاء أون لاين
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

مقاول يتسبب في قطع طريق سيلان بفيفاء !!

مقاول يتسبب في قطع طريق سيلان بفيفاء !!
فيفاء اون لاين

ناشد عدد من أهالي محافظة فيفاء البلدية بسرعة فتح طريق سيلان الرابط بين طريق قرضة وحقو فيفاء وبردان وبقعة آل مريع وذلك بعدما تسبب أحد المقاولين في قطع الطريق بإسقاط صخرة أدت الى إيقاف حركةالسير على الطريق والانسحاب من الموقع دون أزالت تلك الصخرة وبعدما استبشر المواطنون خيراً مؤخرا في فتح هذا الطريق تفاجئوا وحسب كلام المقاول أنه سوف يسحب المعدات من المكان بناءً على توجيهات المهندسون المشرفون على المشروع من قبل بلدية فيفاء وتحتفظ الصحيفة بأسماء المهندسين والمكتب الاستشاري ويطالب المواطنون البلدية بعدم سحب المعدات من الموقع حتى استكمال فتح وتمهيد ذلك الطريق والطرق القريبة منه وسفلتتها علماً بأنه تم فتحها على حساب المواطنين منذ عشرات السنين وسلموها لبلدية فيفاء على أمل سفلتها والاهتمام بها وما زالوا ينتظرون .

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