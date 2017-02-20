مبادرة “لونا” للإبداع تنطلق في 4 مدن رئيسية  

أطلقت الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة مبادرة لونا للإبداع والتي تستهدف طالبات الجامعات السعودية في عدة مناطق ليقوموا بتنفيذ تصاميم لبعض منتجات العلامة التجارية أو خطة تسويقية بجوائز تصل لمئة وخمسة وسبعون ألف ريال ، و ستشمل المنافسة طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة اليمامة و جامعة الملك فيصل و جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (الدمام سابقاً).

و تستهدف المبادرة زيادة مستوى تعاون لونا مع طالبات الجامعات وخاصة الشابات اللآتي لديهن مواهب في التصميم و مهارات عالية في تنظيم المشاريع كما أن المبادرة تفتح الأبواب لهم للتعرف على بيئة العمل الحقيقية حيث ستتعلم الطالبات كيفية التغلب على العقبات وإيجاد الحلول الناجعة أثناء الأزمات كما أنها فرصة لتنفيذ أفكارهم وتصاميمهم على أرض الواقع.

و تنقسم المبادرة لفئتين فئة الخطط التسويقية لتصميم حملة تسويقية تدعم خط الإنتاج مع الأخذ بالإعتبار اسم المشروع وفكرته والأهداف الإستراتيجية ، و فئة التصميم لإعادة تصميم وتطوير منتجات موجودة في السوق مثل حليب لونا المركز و قشطة لونا و زبدة الفول السوداني و أهم معاييرها فكرة التصميم المبتكرة و تطبيق سمات العلامة التجارية وتصميم نوعين مختلفيين من المطبوعات.

و ستقوم شركة لونا بإختيار أفضل عشرة مشاركات مقدمة من كل جامعة ، و ستنظم ورشة عمل للطالبات بالتعاون مع الجامعات و خبراء الشركة الوطنية من أجل تطوير الأفكار والتصاميم ثم إختيار أفضل مشروع أو مشروعين من كل جامعة للحصول على الجائزة.