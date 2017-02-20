سمو أمير جازان يستقبل المتميزين بتعليم صبيا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم بديوان الامارة مدير تعليم صبيا

الدكتورعسيري بن احمدالاحوس ومساعديه والمتميزين من الطلاب والمعلمين بجائزة التميز بوزارة التعليم .

وقد تشرف المتميزين بالسلام على سموه وهنأهم بهذا المنجز متمنيا لهم دوام التفوق وأن يكونوا نواه ولبنه في بناء الوطن في شتى المجالات وسواعد نماء وتطور في سبيل رفعة الوطن والمنطقة ، مشيدا سموه بتفوق وتميز طلاب وطالبات تعليم محافظة صبيا.

وأضاف سموه اتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تعليم المحافظه ولكافة الإداريين والمعلمين والطلبة الذين شرفوا المنطقة بنتائجهم المبهره والطيبة.

وأبدى مدير تعليم صبيا سعادته بهذا التكريم وأنه يأتي امتداد لما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالتعليم وأبنائه الطلبة في جميع المجالات مثمنا توجيهات سمو أمير منطقة جازان ومعالي وزير التعليم لأبنائهم الطلاب ومنسوبي التعليم والتي تساعدهم على بذل الجهد في الوصول الى التميز وأعلى الدرجات العلمية .

و اضاف الأحوس ان إدارة تعليم صبيا حققت المركز الرابع في جائزة وزارة التعليم للتميز على مستوى المملكة ، كما حقق عدد من المعلمين والمعلمات و المرشدين و الطلاب مراكز متقدمه في جائزة التميز.

كما تسلم الأمير محمد بن ناصر التقرير السنوي لإدارة تعليم صبيا والذي شمل تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية والمدرسية والإدارية والبرامج التربويه بالمحافظة و المراكز التابعه لها.

كما زف مدير تعليم صبيا ، لسموه الكريم افتتاح ثلاثة مكاتب تعليمية جديدة في كلا من صبيا و ضمد و الريث والتي ستخدم تلك المحافظات وطلابها تعليميا وتربويا.

وفي ختام اللقاء عبر مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على ما استمعوا من توجيهات ودعم ورعاية من سموه المتواصل لتحقيق التميز وأفضل الإنجازات التعليمية على مستوى المملكة سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.