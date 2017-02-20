الجبر لا تهاون مع المقصرين في عملهم

زار مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر فرع المياه بالدرب وبيش وصبيا وضمد وذلك لاستعراض أعمال فروع المياه بالمنطقة والسعي لتطوير العمل بما يضمن تحقيق رؤية 2030.

حيث تجول الجبر على أقسام الفروع والتقى بالموظفين ووقف على سير العمل وأشاد بجهودهم التي يقومون بها وحثهم على بذل المزيد لخدمة المواطنين والعمل على راحتهم وتسهيل إجراءاتهم . واطلع المهندس بندر على تقارير إحصائية عن نشاطات الفروع في جميع أنشطته ومن بينها سير مشروعات المياه والصرف الصحي.

وفي ختام الجولة شدد الجبر على خدمة المواطنين دون أستثناء مؤكدا بان إدارته لن تتهاون في محاسبة المقصرين في اداء عملهم .