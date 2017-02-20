كهرباء جازان تكرم الفوتوغرافين ماطر المالكي وحسن الغزواني

قام مدير إدارة كهرباء جازان المهندس يحيى الغزواني في مكتبه هذا اليوم بتكريم الفوتوغرافيين ماطر حسين المالكي وحسن مفرح الغزواني تقديراً مشاركتهم الرائعة في توثيق جهود #السعودية_للكهرباء بمنطقة جازان من خلال التقاطهم صور فوتوغرافية إبداعية معبرة .

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