 كهرباء جازان تكرم الفوتوغرافين ماطر المالكي وحسن الغزواني | فيفاء أون لاين
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

كهرباء جازان تكرم الفوتوغرافين ماطر المالكي وحسن الغزواني

كهرباء جازان تكرم الفوتوغرافين ماطر المالكي وحسن الغزواني
جازان:نوال الفيفي

قام مدير إدارة كهرباء جازان المهندس يحيى الغزواني في مكتبه هذا اليوم بتكريم الفوتوغرافيين ماطر حسين المالكي وحسن مفرح الغزواني تقديراً مشاركتهم الرائعة في توثيق جهود #السعودية_للكهرباء بمنطقة جازان من خلال التقاطهم صور فوتوغرافية إبداعية معبرة .

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