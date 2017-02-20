إزالة تعديات على أحواش مخالفة وتنفيذ الشوارع بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد

أزالت بلدية محافظة ضمد عددًا كبيرًا من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية وبمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بناء على قرار محافظ محافظة ضمد

أوضح ذلك الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الشعبي رئيس بلدية محافظة ضمد وقال إن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد ( حي المطارية ) حيث تمت إزالة احواش كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الشوارع والحيلولة دون تنفيذها دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وقد تمت إزالتها جميعها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأشار إلى أن الإزالة تمت بمساندة شرطة المحافظة وإدارة المرور وشركة الكهرباء، وفرع ادارة المياه بمحافظة ضمدمؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، حيث تقوم البلدية بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في المحافظة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.