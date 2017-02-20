 إزالة تعديات على أحواش مخالفة وتنفيذ الشوارع بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد | فيفاء أون لاين
الاثنين, 23 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 20 فبراير 2017 ميلاديا

مقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية

إزالة تعديات على أحواش مخالفة وتنفيذ الشوارع بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد

إزالة تعديات على أحواش مخالفة وتنفيذ الشوارع بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أزالت بلدية محافظة ضمد عددًا كبيرًا من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية وبمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بناء على قرار محافظ محافظة ضمد

أوضح ذلك الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الشعبي رئيس بلدية محافظة ضمد وقال إن جميع المواقع التي تمت إزالتها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة بالحي الجنوبي بمحافظة ضمد ( حي المطارية ) حيث تمت إزالة احواش كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الشوارع والحيلولة دون تنفيذها دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وقد تمت إزالتها جميعها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأشار إلى أن الإزالة تمت بمساندة شرطة المحافظة وإدارة المرور وشركة الكهرباء، وفرع ادارة المياه بمحافظة ضمدمؤكدًا أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، حيث تقوم البلدية بتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في المحافظة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

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