بادر الشيخ ……فهل تتعاون الاجهزة الخدمية أم تتبادل اللوم فيما بينها كالعادة ؟؟؟

تحية شكر وإجلال للشيخ أحمد بن سالم العمري فلقد ضربت اروع الأمثلة في التضحية ولامتثال رغم معرفتك المسبقة أن مصير مزرعتك سيلحق بركب المزارع التي ذهبت زراعتها وتهدمت مدرجاتها وحملت الأمطار تربتها الزراعية الي الأودية كما أنك نقلت لولاة الامر بالنيابة عن اهالي فيفاء صورة مشرفة وقذفت الكرة في ملعب الجهات الخدمية واثبت عمليا صدق مقولة الشيخ جبران سعيدة رحمه الله و الذي قابل الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمة الله بشأن زراعة القات في فيفاء ومما قال (أننا قد بذلنا دمائنا واوالادنا وانفسنا وكل ما نملك في سبيل الحفاظ على البيعة التي في أعناقنا – إشارة لمقاومة أهالي فيفاء الشرسة لغزو قوات أمام اليمن فقتل من قتل ومات من تم أسره بالسم في سجون صعدة – ونحن نعيش في جبال وعرة شحيحة المياه وشجرة القات تصبر وتتكيف مع الجفاف ويتم مقايضتها في الأسواق مع سكان تهامة بالحبوب والملح . فإذ يرى جلالتكم في إزالتها انصافا لأهالي فيفاء فارادتكم نافذه وامركم سمعا وطاعة. فكان أمر جلالة الملك عبدالعزيز لولي عهده الملك سعود رحمه الله أن يرجى النظر في أمر إزالة القات الي الأمر الأخير وبلغ الأمر لمقام امارة جازان .وعلى الجهات المكلفة بمساعدة هذا الشيخ ومن سبقه من المتعاونين بازلة شجرة القات مساعدتهم على قيام زراعة بديلة وذلك بتوفير المياه والأسمدة وتقديم الاستشارات من المهندسين الزراعيين من أجل ضمان استمراريتها وحمايتها من الآفات . فمن البديهي أن جبال فيفاء من اخصب وأصلح المناطق للزراعه وقد انتقد الخبير الدولي جون فلبي سكان فيفاء لعدم الاستفادة من الموارد المائية لواديي جورة وضمد في زيارته لفيفاء قبل 84 عاما ابان كانت غابات الخوخ ( الفركس )تحتل مساحة كبيرة من العبسية وغيرها ومزارع البن والموز البلدي تغطي جميع الأودية والمياة تفيض من غزارة الأمطار ويدرك ذلك من استمع لوصف كبار السن الذين عاصروا تلك الحقبة . وقد اعقب ذلك جفاف وقل في موارد المياه وساهمت الصخور الكبيرة الساقطة أثناء شق الطرق في فيفاء في دفن وهدم أغلب المدرجات الزراعية بمساحات كبيرة وقد فشلت هيئة التطوير في تشجيع المزارعين الذين تعاونوا وازلوا شجرة القات من مزارعهم بقيام زراعة بديله فتهدمت المدرجات وذهبت الامطار ببعض تربتها الي المنحدرات بلا رجعة كما فشلت في إنشاء السدود الزراعية في سفوح الجبال وكذلك فشلت في تسويق المنتجات الزراعية كالموز والبن والليمون والخوخ والتوابل وأرهقت كواهل المواطنين بالتسويق لفكرة القروض الزراعية بحجة مكافئتهم بمبلغ سنوي تصرفه الهيئة لكل شجرة منتجة وكيف تقوم زراعة بدون ماء وما حيلت المواطن الذي كان كل اعتماده على مياه الأمطار ثم على صهاريج الهيئة في حينها والتي لم تستطع تلبية احتياج المنازل من المياه في ذلك الوقت فأصبحت مزارع المواطنين خاوية على عروشها ولم يجنوا منها إلا الديون في القروض الزراعية والتي لم يستطع البعض منهم من تسديدها في حياته فترحلت لذمة ورثته بينما قامت في المناطق الاخرى مثل الطائف صناعات زراعية ذات جدوى كانتاج الورد الطائفي والذي تبلغ التولة منه 250 ريالا وهو سعر مغري ومحفز على الإنتاج لأي مزارع وقامت في بعض المناطق الأخرى جمعيات زراعيه تدعمها الدولة وفي الاونة الأخيرة زادت الملوحة في التربة الزراعية بسبب غياب الصرف الصحي علاوة على آفة غزو المزارع من قبل المجموعات الكبيرة من قرود البابون وتكمن خطورتهم على الأشجار ذات الثمار فبمجرد عبثهم بأي منها تصبح (مربوحة ) عديمة الفائدة لا تنتج بالجودة المعتادة فكيف يمكن أن تقوم زراعة في وجود كل هذه المعوقات اذا لم يتم معالجتها .والتي يجب أن تعقد لها ورش عمل من قبل أهل الفكر والخبرة الزراعية وكذلك الاستعانة بالكوادر العلمية بكافة اختصاصاتها من أبناء فيفاء لإستنساخ ما يناسب جبال فيفاء من التجارب الزراعية و اختيارهم بعناية وعدم ترك الساحة كالمعتاد لأهل المصالح والأهواء الشخصية أو الحمقى والذين قد ينقلون عن أهالي فيفاء وعن معاناتهم انطباعات خاطئة لمتخذي القرار . وكما اننا قد نجني على الأجيال القادمه بالتفريط في مقومات النهضة الزراعية و بالأمن الغذائي والمائي الذاتي نتيجة عدم الاستفادة من توجه الدولة لإرساء بنيه تحتية لتنمية مستدامه .

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