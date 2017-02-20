جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الكليبي

أدت جموع المصلين في محافظة بيش بمنطقة جازان اليوم عقب صلاة المغرب صلاة الميت على شهيد الواجب حسام محمد كليبي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع المجديرة وتقدم المصلين شيخ السلامة العليا وتوابعها الشيخ محمد بن حسين هجنبي الشماخي وعدد من ضباط حرس الحدود وزملاء وأقارب الشهيد. وعقب الصلاة قدم مدير حرس الحدود تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد الشهيد وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر ذوي الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره صحيفة ” فيفا اون لاين ” تسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يكتبه في عداد الشهداء وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

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