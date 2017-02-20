المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ الحازمي يدشن البرنامج التدريبي النوعي ممارس التربية الخاصة

دشن سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله الحازمي صباح اليوم الإثنين 23/5/1438 البرنامج التدريبي النوعي ممارس التربية الخاصة ضمن سلسلة البرامج المتخصصة التي تتشارك في تنفيذها شركة تطوير للخدمات التعليمية مع إدارة التدريب التربوي والتربية الخاصة

حيث ثمن الأستاذ الحازمي لشركة تطوير التعليم دورها في تمهين القائمين على برامج هذه الفئة الغالية على قلوبنا شاكرا لمعلمي التربية الخاصة مايبذلونه من عمل عظيم يستحق الإشادة والتقدير

من جانبه أوضح الأستاذ ناصر النهاري مشرف التدريب التربوي والمشرف على برنامج ممارس التربية الخاصة أن نصيب تعليم صبيا بنين في برنامج الممارس هو برنامجين تدريبيين يستهدف من خلالها 60 متدربا .

ووجه النهاري شكره لإدارة التدريب التربوي على التنسيق والدعم والمتابعة و ولمركز الأمير ناصر بن عبد العزيز للموهوبين على استضافتهم للبرنامج وللمدربين الأستاذ عيسى زربطان والأستاذ محمد معافا لتفانيهم في الإعداد والتنفيذ وللمعلمين على الحضور والتفاعل الرائعين.

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