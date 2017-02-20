بالصور .. مكتب التعليم بالداير يكرم الطلاب الموهوبين

رعى محافظ الداير محمد بن هادي الشمراني بحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي صباح أمس الأحد حفل تكريم الطلاب الموهوبين بمكتب التعليم بالداير .

حيث أقيم حفل خطابي ألقى فيه مدير مكتب الداير سالم بن حسين المالكي كلمة رحّب فيها بسعادة المحافظ والحضور ، وأوضح أن أبناءنا الطلاب الذين نحتفي بهم اليوم حققوا منجزات على مستوى الإدارة وأظهروا تميزًا في جوانب متعددة ، وتكريمهم اليوم ما هو إلا نظير موهبتهم وإبداعهم , مشيرًا إلى أهمية صقل مواهب الطلاب ورعايتها فهم المعتمد عليهم بعد الله في مستقبل الوطن , وأبدى شكره وتقديره للزملاء في وحدة الموهوبين على ما بذلوا في سبيل إنجاح هذا الاحتفاء ولكل اللجان العاملة .

ثم ألقى حسن فرحان الفيفي مشرف النشاط بالمكتب قصيدة فصحى بهذه المناسبة .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا عن أعمال وحدة الموهوبين خلال هذا العام قدمه مشرف الموهوبين على حسن الفيفي .

ثم استمع الحضور لكلمة سعادة المساعد للشؤون التعليمية حيث ثمّن للمحافظ رعايته للحفل ، وبارك للطلاب تميزهم وأوضح أنهم أمل المستقبل بما يمتلكونه من قدرات ومواهب وأثنى على أداء مكتب تعليم الداير مديرًا ومنسوبين في السير بالمكتب نحو تحقيق المنجزات وهو المعهود عن الداير ، حيث التميز وبلوغ النجاحات .

ثم كرم طلاب التسريع والطلاب والمدارس التي رفعت مشاريعها في الأولمبياد الوطني للإبداع “إبداع 2017 ” ثم طلاب متفوقون في مقياس موهبة وترشحوا لبرامج صيفية ومدربو المسارات والمتعاونون مع برامج رعاية الموهوبين كما قدمت دروع تذكارية لعضوي مجلس المنطقة السابق والحالي كما تم تقديم درع تذكارية لسعادة المحافظ .

وفي ختام الحفل ارتجل سعادته ، كلمة قدم فيها ثلاث باقات :

الأولى لإدارة تعليم صبيا التي رعت الموهوبين وساهمت في نجاحهم .

والثانية لمكتب تعليم الداير الذي أخرج مكنون الطلاب واكتشف مواهبهم .

والثالثة للطلاب الموهوبين الذين هم الثمرة التي رأيت نتائجها اليوم ، وبارك لهم هذا التكريم وتمنى لهم التوفيق .

ثم التقطت في الختام الصورة جماعية لجميع المكرمين مع راعي الحفل .

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