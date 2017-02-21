 إسلام 25 فلبينيا في محافظة فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

إسلام 25 فلبينيا في محافظة فيفاء

إسلام 25 فلبينيا في محافظة فيفاء
فيفاء - فيفاء أون لاين

أثمرت الجهود المتواصلة التي يقوم بها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة فيفاء شرق منطقة جازان في إدخال 25 رجلا وامرأة جدد للإسلام في ملتقى دعوة ترفيهي نظمه المكتب التعاوني بالمحافظة , حيث أشهر 25 شخصا رجالا ونساء  من الجالية الفلبينية إسلامهم خلال فعاليات الملتقى الدعوة الذي استمر لمدة ثلاثة أيام,  وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بفيفاء الشيخ يحيى حسن الفيفي أن اعتناقهم للإسلام جاء بتوفيق الله، ثم بفضل الأنشطة والبرامج الدعوية التي ينظمها المكتب لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام بمختلف اللغات.

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